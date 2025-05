El gimnàs on va entrenar Arnold Schwarzenegger arriba a Terrassa

El primer Gold’s Gym d'Espanya obrirà les seves portes a Terrassa, a la carretera de Castellar. El centre comptarà amb una superfície total de 3.800 m², distribuïts en diferents àrees d'entrenament i serveis, i inclourà un aparcament privat i gratuït de gran capacitat per als socis. El data d'obertura encara està per definir, però s'espera que les portes de Gold's Gym obrin aviat. De fet, les inscripcions online van obrir el passat 19 de maig, amb descompte pels primers 200 socis i una quota aproximada als 45 €/mes. L'horari d'obertura serà de 6.00 a 23.00 hores, de dilluns a diumenge.

El Gold’s Gym de Terrassa comptarà amb diferents zones d'entrenament, dissenyades per a cobrir tots els perfils, des del principiant fins a l'atleta experimentat: zona de càrdio, de manuelles, màquines de musculació, zona de pes lliure, de "powelifting" amb material de competició i d'entrenament funcional equipada per a la pràctica de disciplines grupals d'alta intensitat, com HYROX. També una "posing room", una sala específica per a practicar poses. El centre ofereix també classes col·lectives per a tota mena de públics i nivells, i comptarà amb entrenadors experts, vestuaris amplis, zones de descans i un ampli espai de co-working.

Com a toc distintiu, el gimnàs comptarà amb les icòniques manuelles daurades de 150 kg, les més pesades d'Europa. Un símbol de força i d'identitat per als amants de l'entrenament pur.

Gold's Gym: història del culturisme

La cadena de fitness més icònica del món va ser fundada per Joe Gold el 1965 en Venice Beach, Califòrnia. Des de llavors, la marca s'ha convertit en un símbol de l'entrenament de força per a tots els apassionats del fitness, amb una xarxa de més de 700 clubs a tot el món i al voltant de 3,5 milions de socis. Els grans del culturisme com Arnold Schwarzenegger, Lou Ferrigno i Franco Columbu van entrenar al Gold's Gym original.