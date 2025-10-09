La nova seu d'arquitectes, a punt de transformar un espai fins ara en desús al centre

Terrassa fa un pas endavant per donar vida a un espai que ho esperava de fa molt temps. Aquest migdia ha tingut lloc l'acte simbòlic de col·locació de la "primera pedra" de la futura Casa de l'Arquitectura del Vallès, un projecte compartit entre el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CATEB). L’edifici, que fa anys que existeix físicament, adequarà el seu interior per convertir-se un espai fins ara inactiu en un lloc de trobada i col·laboració per a professionals i ciutadania. L’equipament està situat al carrer de la Rasa, cantonada carrer Gaudí. Fins ara estava buit, i això havia acabat derivant en problemes d’incivisme i vandalisme a la placeta del davant, fins al punt que se’n va restringir l’accés.
L’acte ha comptat amb la participació de representants institucionals i professionals, entre ells el degà del COAC, Guim Costa Casamiglia, que ha remarcat "el vincle entre la nostra funció d’arquitectes i la ciutat, així com la importància de treballar conjuntament amb els arquitectes tècnics per oferir un servei de qualitat a la societat". El delegat del col·legi al Vallès, Fermí Aparicio, ha destacat la voluntat que la seu seu sigui un espai obert, capaç de generar un nou pol d'atracció. En aquest sentit, ha subratllat que que el pati que l'envolta "esdevindrà un espai de ciutat".
Per la seva banda, el president del CATEB, Celestí Ventura, ha destacat que "avui posem la primera pedra d'una casa compartida, d'una esperança que neix amb la voluntat de projectar el futur".
La presidenta de la Demarcació de Barcelona del COAC, Sandra Bestraten, ha elogiat també el caràcter singular de l’edifici i la seva ubicació: "El projecte busca generar diàleg entre l’espai interior i el públic, i reforçar la presència de l’arquitectura com a motor de transformació urbana i social". Segons ha defensat Cristina Mora, secretària de la Junta de Demarcació de Barcelona del COAC, "el repte més gran del projecte suposa demostrar que com a arquitectes, moltes vegades, podem fer el màxim amb el mínim".
L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha destacat el simbolisme del projecte: "Terrassa és una ciutat feta per les persones que la construeixen. Aquesta seu serà un centre de reflexió, engrescador i d'intercanvi d'idees i visions, progrés i projectes que contribuirà a seguir fent ciutat amb valors i amb futur".
Durant l'acte, s'ha enterrat en un espai buit al terra de l'interior una càpsula del temps que contenia monedes actuals, els plànols de la nova seu, els contractes de la seu actual i de l'antiga, un pin de cadascun dels col·legis, el Diari de Terrassa del dia i un record de l'alcalde: una imatge de la Masia Freixa.
La previsió és que la nova seu dels arquitectes i els arquitectes tècnics pugui obrir portes a mitjan març de 2026. La constructora MCM Serveis i Obres donaran vida a un projecte que té un pressupost de 719.000 euros.
Un dels moments més emotius ha estat la intervenció de Juli Capella, autor del projecte original de l’edifici, concebut fa més de quinze anys. Capella ha expressat la seva emoció per veure com l’espai torna a la vida: “Fa molta il·lusió veure com una decisió presa fa quinze anys es reactiva, i encara més amb aquests il·lustres inquilins. En aquell moment, administració, promotors i arquitectes vam treballar plegats per alliberar espai públic i donar vida a la ciutat. L’objectiu era fer un disseny social, un espai obert i viu, capaç de resistir el pas del temps".
El nou projecte arquitectònic ha estat elaborat pel despatx RGA Arquitectes, format per Bartomeu Busom i Xavier Ruscalleda i els arquitectes tècnics Emilio Sanchiz i Josep maria Fosalba, guanyadors del concurs convocat per adequar i completar l’edifici. Els dos arquitectes han destacat la voluntat de donar continuïtat a l’essència original, adaptant-la a les necessitats actuals. "Vam heretar un projecte amb molta vitalitat i hem procurat mantenir-ne la seva obertura. L’edifici és una gran caixa diàfana, flexible, que pot acollir aules, conferències o exposicions. És un espai pensat per a tothom, per generar activitat i trobada", ha explicat Busom.
L'edifici, en forma de V, ple de vidre i molt lluminós, té una superfície útil de 630 metres quadrats repartits en dues plantes. RGA Arquitectes hi proposa una distribució flexible que serveix tant pel dia a dia segons les necessitats d'ús com per a ocasions especials. Un gran moble de fusta a cada pis servirà per distribuir els espais i de magatzem. també s'està millorant l'eficiència energètica de la façana sud.
Ruscalleda ha afegit que “la nova Casa de l’Arquitectura vol reconnectar amb la ciutat i amb la seva gent, fomentant la col·laboració i la innovació entre professionals i ciutadania”. El COAC i el CATEB s'ubicaran a la primera planta, amb despatxos i espais polivalents per a cadascun i, a compartir, una sala de juntes, una sala de formació a l'espai central i zones de magatzem i descans.
En nom de l’Ajuntament de Terrassa, s’ha remarcat la importància d’aquesta nova etapa com a exemple de cooperació institucional i professional per millorar la qualitat de vida de les persones. “Aquesta casa vol ser un espai públic obert, on la tècnica sumi per fer un territori més sostenible, accessible i humà”, s’ha expressat durant l’acte.
Amb més de 28 anys d’història col·legial a la ciutat, aquesta nova etapa vol consolidar Terrassa com a referent arquitectònic i tècnic del Vallès, i convertir la Casa de l’Arquitectura en un espai de trobada, innovació i servei públic al cor de la ciutat.
Al concurs de projectes s'hi van presentar inicialment dinous propostes, de les quals se'n van admetre dotze i se'n van triar sis per la fase final. En la selecció es van tenir en compte sis criteris: funcionalitat, qualitat arquitectònica, salut i confort, estratègies d'economia circular, eficiència energètica i economia.