El pla d’usos del Vapor Ros: Museu d’Art i 40 milions d’inversió

El futur d’un dels recintes industrials més emblemàtics de Terrassa està a punt de sortir a la llum. L’alcalde Jordi Ballart ha avançat al Diari que la definició del projecte ha arribat a la seva fase final: “Al Vapor Ros tenim ja tancat el pla d’usos; tenim ja el document tècnic acabat”. Segons ha explicat l’alcalde, el document es troba ara mateix en fase de valoració política i la previsió del govern municipal és poder-lo presentar públicament "les pròximes setmanes". El projecte és de gran envergadura: Ballart ha xifrat la intervenció en uns 40 milions d’euros per rehabilitar i transformar un recinte que suma 10.200 metres quadrats construïts i 5.000 d’espai públic.
El Museu d’Art Local en serà la peça clau. Més enllà del document tècnic, l’alcalde Jordi Ballart ha resolt la gran incògnita sobre el contingut del recinte, afirmant que "una primera decisió que ja tenim presa és que allà s’hi ubicarà el futur Museu d’Art Local". Segons ha explicat, es dona resposta així a "una demanda històrica dels artistes de la ciutat, que reclamaven un espai digne per a l’art terrassenc".
Ara mateix, el pla d’usos ja preveu, i per tant ja està decidit, que una part important del Vapor Ros es destinarà a aquest museu. En aquest sentit, Ballart ha defensat la necessitat de fer sostenible una operació de 40 milions d’euros. El museu en serà l’ànima, però no l’únic ús. “A partir d’aquí, hem de buscar altres activitats complementàries que ajudin a generar ingressos i a fer viable tota l’operació”, ha argumentat l’alcalde. "És on som ara: treballant en un pla d’usos que estem valorant políticament i que esperem poder enllestir les properes setmanes per presentar-lo".
L’alcalde considera que el Vapor Ros és “un lloc estratègic i cèntric” que “encaixa molt bé” amb aquesta idea. Tot i això, ha admès que ara caldrà resoldre un trencaclosques d’espais: els impulsors del museu d’art local demanen uns 10.000 metres quadrats, mentre que la disponibilitat real en aquesta part del recinte és d’uns 7.000. “Haurem d’encaixar-ho”, ha reconegut, tot explicant que tenen pendent una reunió amb els promotors culturals per acabar de definir la superfície definitiva.
Patrimoni municipal
Els terrenys destinats a equipament i els immobles protegits del Vapor Ros van passar a ser patrimoni municipal a principi del 2025, després d’un acord amb la Generalitat que n’havia acceptat l’herència quatre anys abans. L’acord va consistir en una permuta: l’Ajuntament es quedava el Vapor Ros a canvi de cedir uns terrenys a l’AEG perquè la Generalitat hi fes pisos públics.
La signatura obria finalment la porta a la transformació d’un antic complex industrial situat en una zona estratègica del centre de la ciutat. L’objectiu és recuperar i revitalitzar l’espai, preservant-ne la qualitat ambiental i el valor arquitectònic. El Vapor Ros, construït a la segona meitat del segle XIX al bell mig del nucli històric i restaurat per Lluís Muncunill el 1907, està protegit com a Bé Cultural d’Interès Local.
La casa Mariano Ros, situada a la cantonada del carrer de l’Església amb el del portal Nou, forma part del conjunt patrimonial, però és propietat de la Fundació Sant Llàtzer, El darrer propietari del Vapor Ros, Francisco Cabeza, va llegar aquest edifici a la fundació terrassenca.
Un centre viu amb fons artístics locals
L’Associació Arts Terrassa, impulsora de la proposta, defensa un museu actiu i obert, amb tallers, exposicions, activitats pedagògiques i espais de creació. Volen que el projecte integri els fons artístics locals, tant del Museu de Terrassa com de col·leccions privades i entitats com LaFACT o Amics de les Arts, per donar visibilitat a dos segles d’art terrassenc, del XIX al XXI. Fa dues setmanes ja van avançar que existia un “acord verbal amb l’alcalde” per tirar endavant el futur Museu del Vapor Ros. L’associació va demanar participar en la seva redacció per aportar la seva visió sobre com hauria de ser el centre i el maig passat va impulsar “la fase zero” del Museu com una acció reivindicativa. L’entitat suma 250 inscrits.