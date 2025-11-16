Els premis Terrassenc de l'Any ja estan en mans de les seves guardonades

El Teatre Principal va acollir aquest dissabte, 15 de novembre, la 56a edició de l’Acte de proclamació i lliurament del Terrassenc de l’Any, una cerimònia que va reconèixer les trajectòries de tres dones destacades per la seva contribució cívica i professional. Les guardonades d’aquest 2025 van ser la pilot de trial Berta Abellán Marsiñach, la física i doctora en Ciències de la Terra Estel Cardellach Galí i la impulsora del projecte comunitari Música al barri, Lídia Muniesa Vers.
L’acte, organitzat pel Centre Cultural El Social, va incloure la glossa dels homenatges a càrrec de Josep Villagrasa, així com un ball d’honor de l’Àguila de Terrassa i una actuació de l’Esbart Egarenc del Social, que van posar el punt final a la celebració.
El guardó Terrassenc de l’Any distingeix persones nascudes o vinculades a la ciutat que, per la seva trajectòria destacada en àmbits com la cultura, l’art, l’esport, la beneficència o la vida cívica, representen un model de compromís, perseverança i generositat.
A la cerimònia hi van assistir l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; el president del Centre Cultural El Social, Ricard Figueres; el vicari general de la diòcesi de Terrassa, Mn. Fidel Catalán; el tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Cultura Popular i Cicles Festius, Joan Salvador, així com altres membres de la Corporació Municipal.