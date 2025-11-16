Terrassa

Els premis Terrassenc de l'Any ja estan en mans de les seves guardonades

Berta Abellán, Estel Cardellach i Lidia Muniesa van rebre el premi en l'acte de reconeixement al Teatre Principal

  • Acte de reconeixement del Terrassenc de l'Any 2025 -
  • Acte de reconeixement del Terrassenc de l'Any 2025 -

ARA A PORTADA

Publicat el 16 de novembre de 2025 a les 19:50

El Teatre Principal va acollir aquest dissabte, 15 de novembre, la 56a edició de l’Acte de proclamació i lliurament del Terrassenc de l’Any, una cerimònia que va reconèixer les trajectòries de tres dones destacades per la seva contribució cívica i professional. Les guardonades d’aquest 2025 van ser la pilot de trial Berta Abellán Marsiñach, la física i doctora en Ciències de la Terra Estel Cardellach Galí i la impulsora del projecte comunitari Música al barri, Lídia Muniesa Vers.

L’acte, organitzat pel Centre Cultural El Social, va incloure la glossa dels homenatges a càrrec de Josep Villagrasa, així com un ball d’honor de l’Àguila de Terrassa i una actuació de l’Esbart Egarenc del Social, que van posar el punt final a la celebració.

El guardó Terrassenc de l’Any distingeix persones nascudes o vinculades a la ciutat que, per la seva trajectòria destacada en àmbits com la cultura, l’art, l’esport, la beneficència o la vida cívica, representen un model de compromís, perseverança i generositat.

 

 

A la cerimònia hi van assistir l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; el president del Centre Cultural El Social, Ricard Figueres; el vicari general de la diòcesi de Terrassa, Mn. Fidel Catalán; el tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Cultura Popular i Cicles Festius, Joan Salvador, així com altres membres de la Corporació Municipal.

 

 

  • Acte de reconeixement del Terrassenc de l`Any 2025

 

Notícies recomenades