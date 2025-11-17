Més de 300 persones al sopar solidari d’Oncolliga

Oncolliga Terrassa ha celebrat, el passat divendres, el 33è sopar solidari a l’Hotel Eurostars Don Cándido. L’acte, presentat pel periodista de TV3 Xavi Coral, ha reunit 305 assistents, ha comptat amb la col·laboració de 83 empreses i s’hi han repartit 114 obsequis.
Hi van assistir l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; la tinenta d’alcalde i regidora de Salut, Laura Rivas, així com altres membres de la corporació municipal i portaveus dels grups. També hi va ser present Candela Calle, gerent de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord, en representació del president Salvador Illa, el president del Parlament Josep Rull i la consellera de Salut Olga Pané, així com representants d’altres municipis veïns.
El sopar solidari és organitzat per la Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica (Oncolliga), entitat sense ànim de lucre que dona suport psicosocial a persones amb càncer i als seus familiars, i que promou una llarga llista d’activitats de sensibilització, divulgació i prevenció per fer front a la malaltia.