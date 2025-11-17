Terrassa

Un alumni de l’Eseiaat rep un premi internacional per la seva tesi doctoral

Ruben Lijó ha estat reconegut amb el premi IEEE per demostrar que els vídeos de divulgació milloren la docència en enginyeria elèctrica

  Ruben Lijó, alumni de l'ESEIAAT, rep un premi internacional per la seva tesi doctoral

Publicat el 17 de novembre de 2025 a les 13:40
Actualitzat el 17 de novembre de 2025 a les 13:50

Rubén Lijó Sánchez, antic estudiant de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat) de la UPC, ha estat reconegut per l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) amb el premi a la millor tesi doctoral del món en l’àmbit de l’educació en enginyeria elèctrica. El guardó s’ha lliurat aquest novembre a Nashville (EUA), en el marc de la conferència internacional Frontiers in Education 2025.

La recerca premiada demostra, amb evidència empírica, que els vídeos de divulgació científica poden integrar-se amb eficàcia en la docència reglada per millorar l’aprenentatge i la motivació de l’alumnat. Bona part d’aquesta validació s’ha pogut realitzar a Terrassa: gràcies a la col·laboració amb el professor del Departament d’Enginyeria Elèctrica Ricard Horta, Lijó ha testat el model a les aules de l’ESEIAAT, incorporant vídeos al currículum del grau d’Enginyeria Elèctrica durant sis cursos consecutius, amb resultats pedagògics positius.

La tesi, titulada Implications of Using Dissemination Videos as Didactic Resource in STEM Education, proposa un model de “vídeo amb propòsit dual” —divulgatiu i docent— i estableix criteris pedagògics per dissenyar materials audiovisuals de qualitat. El treball ha estat desenvolupat entre la UPC, la Universidad de La Laguna i la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Com a base experimental, Lijó ha utilitzat els continguts del seu canal de YouTube Sígueme la corriente, especialitzat en enginyeria elèctrica i amb prop de 200.000 seguidors. L’anàlisi de sis anys d’indicadors mostra que els vídeos específicament educatius generen més compromís i retentiva que els purament divulgatius.

Segons Rubén Lijó, el premi “avala que innovar en educació és possible i té impacte global”, i posa en valor la col·laboració entre les tres universitats implicades, així com la transferència directa dels resultats a les aules de l’ESEIAAT de Terrassa.

