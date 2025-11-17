Terrassa es prepara per a una nova Festa de les Lletres

La Festa de les Lletres a Terrassa celebra enguany la seva quarta edició. El Teatre Alegria acollirà aquest dimecres, 19 de novembre, l’acte d’entrega del Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra de poemes en català, el Concurs de narracions curtes Josep Soler i Palet, el Premi de Poesia Marta Pessarrodona per a joves i el Premi Anna Murià de contes
El Teatre Alegria serà l’escenari de la festa a partir de les 19 hores. L’acte, gratuït i obert al públic, amb aforament limitat, estarà conduït pel presentador Oriol Carreras i comptarà amb l’actuació musical de l’artista terrassenca Patrícia Garrido.
Durant la celebració s’entregaran els guardons de la XXII edició del Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra de poemes en català, el XVI Concurs de narracions curtes Josep Soler i Palet, el VI Premi de Poesia Marta Pessarrodona per a joves i el VI premi Anna Murià de Contes. A més, durant l’acte també es farà una lectura dels textos premiats al tercer Concurs Literari de Microrelats 8M, organitzat per la Fundació Sant Llàtzer, a través de l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa.
Els reconeixements
La Festa de les Lletres a Terrassa és una iniciativa sorgida de la Taula sectorial de Lletres i Pensament del Consell Municipal de Cultura, "amb la intenció d’agrupar en un sol acte alguns dels premis literaris més rellevants que es lliuren a la ciutat". Hi són inclosos aquests:
-La XXII edició del Premi Agustí Bartra de poesia catalana està organitzada per l’Ajuntament de Terrassa en col·laboració amb Amics de les Arts i Joventuts Musicals. El premi consistirà en la publicació en edició comercial del llibre guanyador. El consistori facilitarà la publicació de l'obra en règim de coedició amb Pagès Editors.
-La XVI edició dels Premis Soler i Palet de narracions curtes està organitzada per l'Ateneu Terrassenc amb la col·laboració de l’Ajuntament. Els relats premiats seran publicats en format de llibre electrònic a la pàgina web municipal. En aquest concurs s'entreguen tres premis. El primer consisteix en un lot de llibres per valor de 120 euros gentilesa de La Casa del Llibre i 400 euros lliurats per l'Ateneu Terrassenc. El segon premi, un lot de llibres per valor de 80 euros gentilesa de la Llibreria Nikochan i 300 euros lliurats per l'Ateneu Terrassenc; i el tercer, un lot de llibres per valor de 60 euros concedits per la llibreria La Temerària i 200 euros a càrrec de l'Ateneu Terrassenc.
-La VI edició del Premi Marta Pessarrodona de poesia catalana per a joves l'organitzen el consistori i Amics de les Arts i Joventuts Musicals. El guardó, dirigit a joves de fins a 35 anys, consta de dues categories; una de poesia escrita i una de videopoesia. Els premis en ambdues categories consisteixen en una beca de 1.000 euros.
-La VI Edició del Premi Anna Murià de contes està organitzada per l’Ajuntament de Terrassa, amb la col·laboració d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals. El premi per al treball guanyador consisteix en una dotació econòmica de 3.000 euros i la publicació en edició comercial del llibre guardonat. El consistori facilitarà la publicació de l'obra en fórmula de coedició amb Godall Edicions.