El ple aprovarà la integració del CAAD dins el servei municipal de Benestar Animal

La Comissió Informativa de Transició Ecològica ha acordat aquest dimarts elevar al ple municipal del 18 de juliol l’aprovació inicial de la proposta per integrar el Centre d’Atenció d’Animals Domèstics (CAAD) de Terrassa dins del servei municipal de Benestar Animal, deixant així de dependre de l’empresa municipal Eco Equip.

El canvi respon a la voluntat de reforçar l’eficiència, el control públic i el compliment de la Llei 7/2023 de Protecció dels Drets i el Benestar dels Animals, que obliga a millorar aspectes com l’atenció, l’esterilització, la identificació i l’adopció d’animals.

Aquesta proposta dona continuïtat a l’acord plenari de març de 2025, on es va decidir iniciar un expedient per estudiar el model de gestió més adient per als serveis d’animals domèstics i crear una comissió per redactar la memòria justificativa del canvi. El model proposat és que el CAAD passi a dependre directament de l’Ajuntament.

El regidor de Benestar Animal, Noel Duque, ha destacat que es tracta d"una decisió compromesa amb els valors que volem per a Terrassa, com el respecte pels animals, la responsabilitat pública i la millora constant dels serveis municipals".

Els objectius principals del canvi són:

- Donar compliment a la normativa vigent.

- Millorar l’eficiència i el control públic del servei.

- Ampliar i professionalitzar l’equip tècnic del CAAD.

- Reforçar l’atenció sanitària, les adopcions i l’educació ciutadana.

- Fomentar la tinença responsable i la convivència amb animals a través de polítiques públiques integrades.

La regidora socialista Josefina Merino ha demanat que es vetlli per evitar despeses inesperades, malgrat estar d'acord amb la mesura: "Tinguem molta cura perquè després no hi hagi sorpreses; estiguem tots una mica a l’aguait, però per nosaltres s’ha de fer". En la mateixa línia, el regidor republicà Pep Forn ha qüestionat si el canvi suposarà un increment en el capítol de personal.

El regidor de Benestar Animal, Noel Duque, ha respost que "el personal d’Eco Equip té una dotació pressupostària assignada per l’Ajuntament, que passarà directament a la regidoria de Benestar Animal".