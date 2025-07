El ple municipal que se celebrarà el 18 de juliol tractarà l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’onze àmbits de la ciutat situats, tots ells, en sòl urbà consolidat i que tenen la particularitat d'estar qualificats de sistemes urbanístics. Una d’aquestes zones és el parc de la República, on el canvi de qualificació urbanística permetrà incrementar les zones verdes en més de 4.500 metres quadrats i es podrà construir un nou CAP, així com una residència de la tercera edat.

La proposta, que ha estat aprovada aquest dimarts per la Comissió Informativa de Territori i Habitatge, ja va ser aprovada inicialment l’abril de 2024. En el període d’exposició pública, va rebre dues al·legacions i nou informes, els quals han permès introduir canvis no substancials al document d’aprovació provisional.

Amb aquesta proposta, que té un caràcter tècnic i abasta un total de 574.465,53 metres quadrats, es dona resposta a algunes de les necessitats detectades els darrers anys, plantejant així el POUM del 2003 i la realitat de Terrassa.

Per al tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, es tracta d’una modificació puntual “que millora la coherència del plantejament urbanístic actual, que facilita la gestió futura i que reforça la qualitat urbana i funcional de la ciutat”.

Pel que fa als canvis plantejats en aquesta aprovació provisional -alguns dels projectes ja estan en marxa-, cal destacar el de l’avinguda de Béjar, on es modifica la qualificació a equipaments (E.7; E.9 i E.10) per facilitar la implementació de la nova biblioteca del Districte 5 i de l’oficina d’atenció ciutadana.

D’altra banda, quan el CAP Nord es traslladi a la nova ubicació es permetrà usos complementaris en aquesta parcel·la de l’avinguda del Vallès. Per això, es canvia la clau d’equipament sanitari (E.4) per la doble d’E.4 i E.10.

Al carrer de Sant Joan es permetrà regularitzar una peça que s’utilitza actualment com a vial. Aquest és el motiu pel qual passa de ser un espai lliure (P.1) a la qualificació de sistema viari.

Un altre dels canvis serà al carrer de la Mare de Déu del Pilar, situat al barri del Cementiri Vell. En aquest cas, es tracta de corregir la titularitat d’una peça de propietat privada. Al carrer de Miquel Servet, a tocar de la carretera de Montcada, s’ajusta la qualificació a la realitat d’ús de la finca privada del número 70.

Al barri de Can Jofresa, l’ampliació del CAP Terrassa Sud, el reconeixement dels actuals usos sanitaris com també l’ajust de les alçades i del sostre edificable fa que s’hagi canviat la clau E.2 (equipament educatiu) per la d’E.4 (equipament sanitari).

També al sud de la ciutat, al parc de Can Casanovas, s’actualitza la qualificació de parc territorial a urbà. Passa el mateix amb el parc de la Serra dels Galliners.

Nou àmbit d’habitatge

A més, al barri de les Fonts es delimita un nou Pla de Millora Urbana (PMU) sobre un espai lliure per generar un nou àmbit d’habitatge a tocar de l’estació.

Per altra part, l'àmbit de Torrebonica conserva la mateixa clau, però amb l’eliminació de la prohibició de pernoctació en els usos sanitari-assistencials.

Quins són els següents passos?

Si el ple ordinari d’aquest mes de juliol aprova la proposta, serà la Comissió Territorial d’Urbanisme en l’àmbit metropolità de Barcelona qui redacti un informe favorable. Posteriorment, passarà a la Comissió de Territori de Catalunya per aprovar definitivament la proposta de modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). A banda d’aquesta modificació puntual, l’Ajuntament va anunciar el passat mes de febrer el calendari d’accions previst per al nou POUM de Terrassa. El primer procés, de sis mesos, va acabar el passat mes de juny amb la recollida de dades, per passar a una segona fase en la qual es treballarà en l’anàlisi i la diagnosi de la ciutat fins al març del 2026.