L'UPC Space Program, de nou, a la final de l’European Rover Challenge

L'equip UPC Space Program de Terrassa torna a fer història. Per cinquè any consecutiu, el seu ròver marcià, GAIA, ha estat escollit per participar a la final de l’European Rover Challenge (ERC), una de les competicions universitàries de robòtica espacial més exigents del món. De 102 equips procedents de 32 països, només 25 han estat seleccionats per competir a la gran final que tindrà lloc a Cracòvia, Polònia, i l’equip de la UPC a Terrassa és l’únic representant català.

Un equip multidisciplinari i paritari

L’UPC Space Program està format per 30 estudiants dels 10 graus d’Enginyeria que imparteix l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT-UPC). Destaca la paritat del grup, amb un 40% de noies, i el seu talent ha estat reconegut amb una classificació en l’11è lloc entre els finalistes.

GAIA: tecnologia puntera made in Terrassa

El ròver GAIA, dissenyat i construït íntegrament pels estudiants, pesa 65 kg, fa 1,3 metres d’alçada i es desplaça amb tracció total a les seves quatre rodes. Equipat amb un braç robòtic de sis graus de llibertat i una pinça modular per recollir mostres, GAIA incorpora enguany un nou algoritme de navegació autònoma molt més eficient, i una càmera estèreo que li permet veure el terreny en 3D.

Entre altres prestacions, el ròver inclou un mòdul perforador per accedir a mostres de profunditat i una estació meteorològica amb diversos sensors. A més, pot ser monitoritzat remotament des de qualsevol lloc del món a través d’una plataforma web.

Una de les innovacions més destacades és la integració del Grasshopper, un dron de navegació autònoma capaç d’identificar punts d’interès per a l’exploració.

L’ERC 2025: una prova d’alt nivell

L’European Rover Challenge, organitzat per l’European Space Foundation, celebra enguany la seva onzena edició. L’UPC Space Program és l’únic equip català que hi ha participat mai i, aquest 2025, tornarà a defensar el seu lloc entre l’elit mundial.

GAIA haurà de superar vuit proves exigents: exploració científica del terreny, recollida i pesatge de mostres amb el braç robòtic, extracció de mostres a 30 cm amb el perforador, construcció de blocs, navegació autònoma del ròver, navegació autònoma del dron, operació d’un panell d’interruptors, i recollida de provetes a contrarellotge.

Un projecte col·laboratiu amb suport institucional i empresarial

El desenvolupament de GAIA ha tingut un cost de 5.000 €, finançats gràcies al suport del programa INSPIRE de l’ESEIAAT-UPC, UPC Fab Terrassa, l’Ajuntament de Terrassa i diverses empreses patrocinadores: Altium Designer, Artilum Gonzalez, CIMWORKS Barcelona, CIPSA Circuits, CUI Devices, Fadesa Ingenieros, FERROMECANICA, Mab Robotics, Rampe, RISK XXI, Utilcell, ClipCarbono, Dassault Systèmes i Würth Elektronik, entre altres.

INSPIRE: una manera única d’aprendre enginyeria

UPC Space Program forma part del programa INSPIRE de l’ESEIAAT, una iniciativa pionera i reconeguda per la Generalitat de Catalunya. Aquest programa ofereix als estudiants l’oportunitat de treballar en projectes reals: monoplaces, motocicletes elèctriques, drons, avions no tripulats, coets i, com en aquest cas, ròvers marcians.

En els darrers 15 anys, més de 1.500 estudiants han format part d’aquest programa que promou l’aprenentatge fent enginyeria real.

Els protagonistes

Els integrants actuals de l’UPC Space Program són: Arnau Reyes, Adrià Barja, Joel García, Marçal Garreta, Jan Vernet, Georgina Wallis, Òscar Rovira, Ana Rubio, Magalí Marín, Marc Escandell, Natasha Montiel, Mauri Crespó, Ruihan Liu, Jairo Cevallos, Laia Pastor, Víctor Orlando, Adán Castillo, Laia Delicado, Nicolás González, Ariana Torné, Eloi Márquez, Júlia Reguero, Eric Fernández, Rubén Juanez, Bernat Bartolomé, Bernard Figueres, Pol Morato, Sergi Mallafré, Carlos Cendrós, Fran Niubo i Toni Hernández.