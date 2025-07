Terrassa és a punt de fer un pas clau per transformar l’Hospital Universitari: el ple debatrà aquest juliol el Pla Especial Urbanístic que preveu doblar l’edificabilitat del recinte, millorar els accessos i preparar el centre per afrontar els reptes sanitaris fins al 2036.

La Comissió Informativa de Territori i Habitatge ha aprovat provisionalment, aquest dimarts, el pla especial. El document, que no ha rebut cap al·legació des de la seva aprovació inicial el juliol de 2024, preveu una ampliació significativa del complex, així com la millora dels accessos viaris i l’aparcament.

El tinent d’alcalde de Territori i regidor d’Urbanisme, Xavier Cardona, ha destacat que aquest pla "vol donar resposta als reptes de futur del model sanitari, amb un creixement previst fins al 2036". Entre les millores previstes hi ha la construcció de nous edificis, la reordenació de l’entrada, la implantació d’energies renovables, la millora de la gestió de residus i l’increment de places d’aparcament.

El sostre edificable passarà de 42.929 m2 a 91.120 m2, amb una edificabilitat de fins a 1,90 m2/m2 sobre una superfície de sòl de 47.958 m2.

En matèria de mobilitat, es reubicarà la rotonda d’accés i es crearan nous itineraris per a vianants i carrils bici. Es preveu un increment de més de 500 places d’aparcament. A més, ja s’està instal·lant energia solar als aparcaments amb marquesines fotovoltaiques i se sol·licita un pla específic per completar la instal·lació als altres dos.

Pla Director d’Infraestructures 2024-2036 del CST

La remodelació i ampliació de l’Hospital Universitari de Terrassa s’anirà concretant a través del Pla Director d’Infraestructures 2024-2036 del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), que es desplegarà en diferents fases. En la fase 0, ja prevista, es reformarà l’espai per incorporar una segona Ressonància Magnètica, i es projectarà una nova àrea polivalent d’Urgències i un nou espai per al servei d’Oftalmologia.

En fases posteriors, el Pla planteja la construcció d’un nou edifici annex a l’accés principal, destinat a consultes externes, cafeteria, àrea de rehabilitació, despatxos, administració i direcció. Aquesta nova edificació, situada al vessant sud del recinte, alliberaria espais dins l’edifici principal, fet que permetria ampliar diversos serveis assistencials. Per fer-ho possible, ha estat necessari modificar el Pla Especial Urbanístic i incrementar els paràmetres d’edificabilitat.

Cada fase del Pla Director haurà de ser aprovada, planificada i pressupostada pel Servei Català de la Salut (CatSalut).

L’Hospital Universitari de Terrassa, ubicat a l’est del terme municipal i proper als terrenys de la Mancomunitat Terrassa-Sabadell, es va construir fa més de quaranta anys en sòl urbà consolidat qualificat com a sistema d’equipaments. Al llarg dels anys, s’hi han afegit diverses construccions com l’Hospital Penitenciari, la central tèrmica, l’àrea de radioteràpia, magatzems i amplies zones d’aparcament. La darrera gran ampliació es va fer entre 2009 i 2010, amb la construcció de dos cossos annexos a la façana nord destinats a la radioteràpia i el magatzem general. En aquell moment, es va constatar que l’edificabilitat del sòl urbà estava pràcticament esgotada.

Un centre sanitari envoltat d'obres

L’Hospital de Terrassa està immers en diverses obres i projectes de millora centrats en l’accessibilitat i la sostenibilitat. D’una banda, les obres en execució a la carretera N-150 han provocat, les darreres setmanes, afectacions importants en l’accés i l’aparcament al centre sanitari. Una de les principals actuacions és la construcció d’un nou eix de 1,2 quilòmetres entre l’hospital i la rotonda d’accés al Complex Egara dels Mossos. Paral·lelament, s’està construint una nova rotonda a l’N-150, que ha de millorar l’accés a l’hospital des de Terrassa i oferir una entrada més segura al centre sanitari. Aquestes obres s’inclouen dins del projecte BRCAT, que preveu l’ampliació i millora del traçat de la carretera comarcal amb la creació d’una plataforma per al bus ràpid entre Terrassa, Sabadell i Granollers, així com un carril bici i itineraris per a vianants per connectar la trama urbana amb el recinte hospitalari. El carril bici fins a l’hospital ja està executat, però encara tancat amb tanques i pendent d’obertura.

Amb aquestes actuacions, l’Hospital Universitari de Terrassa disposarà de dos accessos des de l’N-150, que podran funcionar com a vies alternatives en cas d’incidència.