Terrassa vol assumir la gestió directa de la grua el 2026

L’Ajuntament de Terrassa preveu gestionar directament el servei de grua de retirada de vehicles, que passarà a dependre del servei de Policia Municipal, Via Pública i Protecció Civil. La proposta, presentada aquest dimarts a la Comissió Informativa de Territori i Habitatge, és fruit de les conclusions de la comissió d’estudi creada al gener per analitzar el model de gestió més eficient.

Segons l’informe tècnic, integrar el servei dins Via Pública permetrà generar sinergies que millorin l’eficiència operativa i comportin certs estalvis, especialment en recursos humans. “Això no implica prescindir de personal, però avui dia es necessita un reforç per gestionar expedients de vehicles abandonats”, s'especifica.

Egarvia es dedicarà exclusivament als serveis d’aparcament en superfície regulada i a la gestió dels sis aparcaments de rotació actuals.

El regidor d’ERC, Pep Forn, a l'oposició, ha advertit que el canvi busca, en realitat, descarregar Egarvia del seu únic servei deficitari, la grua. “L’expedient no ho explicita, però si l’objectiu és alliberar capacitat de finançament perquè Egarvia pugui accedir a finançament extern, cal explicar-ho amb claredat”, ha apuntat.

El tinent d’alcalde de Territori, Xavier Cardona, ha confirmat que el canvi respon a una estratègia per optimitzar els serveis públics i permetre a Egarvia centrar-se en projectes estratègics com l’aparcament del portal de Sant Roc o el de Can Roca, aprovat en el darrer ple.

El trasllat del dipòsit de vehicles del carrer de Sant Sebastià al carrer de Júpiter, al polígon de Can Parellada, també s’inscriu en aquesta nova organització.

La gestió directa suposarà recuperar el model anterior a 1990, quan la grua era competència municipal. El canvi no comportarà cap afectació als drets laborals dels treballadors, ja que els convenis d’Egarvia i de l’Ajuntament són equivalents i es mantindran l’antiguitat i les condicions laborals.

La proposta es portarà a aprovació en el ple municipal del 18 de juliol i es preveu que el nou model entri en vigor a principis de 2026.

Des del PP, la regidora Maria Carmen Vaya ha lamentat que diversos temes importants, com la gestió del servei de grua i la liquidació del pressupost de TMESA de 2024, s’hagin acumulat en el ple de juliol, que justament s’avança una setmana respecte al calendari habitual i se celebrarà el penúltim divendres de mes, en comptes de l'últim.