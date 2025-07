Castell de focs de Festa Major: “Busca el costat oposat al fum i gaudeix del color i l’espectacle”

El cel de Terrassa té una cita amb la llum, el color i l’emoció. La Festa Major clou aquest dimecres, 9 de juliol, amb un dels actes més esperats per la ciutadania: el castell de focs. A partir de les 22.30 hores, el cel de la ciutat s’il·luminarà amb un espectacle pirotècnic que torna a apostar pel format tradicional: un únic punt de llançament, situat a la cruïlla de l’avinguda de l’Abat Marcet amb l’avinguda de Josep Tarradellas.

Per tercer any consecutiu, després del canvi obligat per la pandèmia, l’Ajuntament manté aquest model més centralitzat, que permet una millor visibilitat des de diversos punts emblemàtics com el Mirador de Can Boada o la mateixa avinguda de Josep Tarradellas. Ara bé, arribar-hi no serà fàcil amb vehicle privat: les restriccions de trànsit s’activaran enguany a partir de les 22 hores i s’allargaran fins a la mitjanit. Per aquest motiu, les autoritats recomanen accedir-hi a peu. Les línies 2, 3, 4, 5, 8 i 9 oferiran un servei especial des de la plaça de Lluís Companys un cop acabin els focs, amb connexions als diversos barris de la ciutat.

L’espectacle, que durarà 15 minuts, serà a càrrec de la reconeguda empresa castellonenca Pirotecnica Tomás, responsable del castell de focs de Terrassa per novena vegada. “Cada any canviem el format, l’espectacle i els efectes, així no ens poden dir que repetim. En el nostre cas això no passa”, explica José Antonio Gregori, administrador de la companyia. Aquest any, el muntatge inclou 150 quilos de pólvora i una proposta visualment molt potent. “Tenim una gran varietat de productes: jocs de palmeres, anells de foc i un foc unicolor que il·luminarà tota Terrassa”, afegeix.

El disseny de l’espectacle no és aleatori. Segons Gregori, es personalitza per a cada ciutat: “No és el mateix disparar amb el mar de fons, una muntanya o un edifici”. En el cas de Terrassa, la proximitat amb la ciutadania i l’experiència acumulada hi tenen molt a veure: “Cada any els nostres operaris fan un informe dels moments amb més aplaudiments i parlen amb els veïns. En vuit anys ja tenim molta informació”.

Malgrat que alguns espectadors demanen formes concretes com paraules o siluetes emblemàtiques, Gregori és clar: “Fer algun foc personalitzat com que es llegeixi ‘Terrassa’ no té sentit, només ho veurien els de primera fila. A l’aire és impossible dibuixar coses tan detallades”.

Molta seguretat i menys soroll

L’equip desplaçat per a l’ocasió consta de cinc operaris i tres furgonetes. El muntatge es fa evitant les hores de més calor i seguint un pla de seguretat estricte. “Si hi hagués risc d’incendi, s’ajornaria l’acte. Els bombers estan pendents en tot moment. Les precaucions són extremes i els terrassencs poden estar tranquils”, assegura Gregori. Un altre aspecte que s’ha cuidat és la reducció del soroll. “S’han rebaixat molt els calibres. Ara en lloc de disparar una carcassa de gran diàmetre, en fem servir tres o quatre més petites que aconsegueixen el mateix efecte amb menys soroll”, explica.

La pirotècnia actual treballa amb tecnologia punta: tot està programat per ordinador i els operaris es mantenen a una distància de 25 metres del lloc d’explosió. “Abans s’encenia a mà, t’ajupies, encenies i sorties corrents. Ara tot està supercontrolat”, recorda Gregori. El seu últim consell: respectar les distàncies de seguretat i observar cap a on bufa el vent. “És millor situar-se a la banda contrària al fum per veure bé els colors. I gaudir, perquè serà intens, ràpid i molt vistós”.