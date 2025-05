El programa +Estiu ofereix 29 casals a 1.935 infants i joves de Terrassa

El programa +Estiu ofereix enguany 29 casals per a infants, joves i adolescents als 7 districtes de Terrassa. L’oferta d’activitats s’estendrà des del 23 de juny fins al 25 de juliol.

L’Ajuntament de Terrassa dona suport a 15 entitats de lleure de la ciutat per organitzar els casals d’estiu que enguany ofereixen 29 opcions als 7 districtes de la ciutat amb un total de 1.935 places.

Les activitats s’iniciaran el proper 23 de juny i s’estendran fins el dia 25 de juliol, amb opcions d’inscripció per a tres, quatre i cinc setmanes. Els casals, que tindran un preu de 58 euros setmanals, començaran a les 9 hores i oferiran, de manera opcional, espai de menjador i altres serveis. Alguns dels centres ofereixen també torn de tarda.

En el cas dels casals per a persones amb discapacitat, s’oferiran 10 dies d’activitats, del 25 d'agost al 5 de setembre. El període d’inscripcions romandrà obert durant el mes de maig, fins a exhaurir el nombre de places disponibles. Les famílies podran escollir les activitats d’entre l’oferta publicada i la tramitació d’inscripcions es realitzarà a través de l'entitat organitzadora.

La tinent d’alcalde d’Acció Social, Participació i Qualitat Democràtica i regidora d’Infància i adolescència, Joventut i Educació, Patricia Reche, destaca que "gràcies al treball incansable que fan les entitats de lleure i socioeducatives, cor i motor de la nostra ciutat, i la col·laboració amb els serveis municipals, aquest estiu centenars d’infants i joves tindran l’oportunitat de viure, créixer i compartir experiències que de ben segur els hi deixaran empremta, perquè els casals d’estiu no són només un recurs per a les famílies, també són espais d’acollida, d’educació, d’inclusió i, sobretot, d’estima".

Segons Reche, "en aquests projectes es construeixen valors, sorgeixen i s’enforteixen vincles i es regala l’oportunitat de gaudir d’una experiència única". La regidora ha afegit: "Sabem que no tots els infants i les famílies poden accedir a aquest recurs, i per això també treballem amb determinació en poder garantir, el màxim possible, que cap infant i jove es quedi al marge. Els ajuts econòmics, el suport a la diversitat funcional i l’acompanyament social són pilars fonamentals del programa, que és molt més que una proposta d’activitat, és també un compromís social".

Per tal de garantir l'accés de tots els infants i joves de Terrassa als casals d'estiu, l'Ajuntament afirma que compta amb un sistema d'ajuts econòmics gestionats a través de Serveis Socials, amb prestacions adreçades a infants, adolescents i joves dels zero als 18 anys, que poden cobrir part o la totalitat del cost dels casals, i/o el servei de menjador. També hi ha diferents mecanismes d'inclusió de persones amb discapacitat i necessitats educatives especials.

"Excepcionalment, en el cas d’infants i joves amb discapacitat, l'edat per sol·licitar els ajuts econòmics per a activitats d’estiu s'amplia fins als 22 anys. Els casals dedicats a infants i joves amb discapacitat, organitzades per les entitats Club de Lleure Els Globus i l’Associació Tu Tries, oferiran 180 places", assenyala el consistori. A més, "es reservaran 147 places per a persones amb necessitats educatives especials a la resta de casals". Per a aquestes places, l'Ajuntament subvenciona la contractació de monitors que puguin donar un suport especial, amb l’objectiu de fer-los més inclusius. En total, es destinaran 327 places a persones amb diversitat funcional o necessitats educatives especials.

Per a aquest 2025 la temàtica escollida ha estat "Viatge en el temps". Evoca "un futur incert on la Terra ha quedat inhabitable a causa de la mala gestió que han fet dels seus recursos els humans". L’objectiu és "conscienciar els infants sobre les conseqüències que tenen els nostres actes del present en el futur i aprofundir en valors com el cooperativisme, els efectes de la guerra o l’egoisme. En paral·lel, diversos serveis municipals treballen per oferir altres activitats amb contingut educatiu aplegades en el programa +Estiu".

Activitats del Pla Educatiu d’Entorn

Com cada any, l’Ajuntament organitza diferents activitats educatives d’estiu, en el marc del Pla Educatiu d’Entorn (PEE). Aquest pla, impulsat per l’administració municipal i la Generalitat, recull actuacions durant tot l’any amb el suport de nombrosos agents educatius, adreçades a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits. En aquest sentit, l’alumnat participant en aquestes activitats hi va derivat pels diferents centres participants al PEE.

Les activitats que s’estan preparant són les següents:

-Campus Ítaca: programa socioeducatiu de la Universitat Autònoma de Barcelona adreçat a estudiants de secundària. Un total de 65 alumnes de 3r d’ESO de 13 centres diferents faran una estada d’una setmana al campus (la meitat, del 30 de juny al 3 de juliol i, l’altra meitat, del 7 al 15 de juliol). L’alumnat participarà en una sèrie d’activitats acadèmiques i lúdiques que volen ser un incentiu per a continuar els estudis un cop finalitzada l’etapa obligatòria.

-Acollida lingüística per a alumnat nouvingut: tallers en català per alumnat nouvingut de 6è de primària i d’ESO, de centres participants al PEE o amb alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu derivades de situacions socioeconòmiques especialment desfavorides. Es fan durant el mes de juliol a diferents espais comunitaris de la ciutat.

-Curs de flotabilitat: es tracta d’un curs d’autonomia en l’aigua adreçat a alumnat de 6è de primària i que dona resposta a necessitats detectades en aquesta franja d’edat, durant els mesos de juny i juliol. S’està acabant de definir el calendari, centres participants, etc.

-Els serveis d’Educació i Universitats treballen també per organitzar la 4a edició del Campus Tecnològic d’Estiu, que cada any aplega una sèrie d’activitats de caire tecnològic enfocades a promoure els estudis post-obligatoris entre l’alumnat de 3r i 4t d’ESO. També s'està treballant per allargar, durant el mes de juliol, el Code Club, una activitat de programació computacional per a infants de 5è i 6è de primària que es desenvolupa durant els curs escolar a diversos centres educatius de la ciutat. Aquestes dues propostes es concretaran més endavant.

Casals d’estiu de les escoles bressol municipals

Les AFAs de les escoles bressol municipals de Terrassa, amb el suport de l'Ajuntament, ofereixen enguany casals d'estiu oberts als infants matriculats en qualsevol dels 14 centres públics de zero a tres anys. Hi haurà casals a tres escoles: Somriures, Coloraines i Moisès, a càrrec de la Cooperativa l’Eina. A totes tres escoles, els casals es desenvoluparan de l’1 al 31 de juliol, de 9 a 17 hores. El període d’inscripció serà del 12 al 27 de maig.