El frau elèctric creix un 18% a Terrassa: la llum punxada ja equival al consum de gairebé 4.000 llars

La xifra de connexions irregulars a la xarxa elèctrica no para de créixer a Terrassa. Segons les dades facilitades per Endesa, durant l’any 2025 es van obrir 816 expedients per frau elèctric a la ciutat, un 18% més de casos en només un any. Aquesta pràctica il·legal ha suposat també una energia defraudada de 13,8 milions de quilowatts hora (kWh), xifra que supera en un 13% la del 2024 i que més que duplica els 6,2 milions defraudats el 2022.
Per copsar-ne l’abast, cal tenir en compte que una llar consumeix de mitjana 3.500 kWh a l’any. Així, l’energia furtada el 2025 a la ciutat representa la mateixa despesa que farien 3.952 domicilis funcionant durant un any.
“Les dades demostren la magnitud del problema”, alerten des de l’elèctrica, i recorden que les connexions il·legals suposen “encarir la factura de tothom”, a banda del perill per a la seguretat de la infraestructura. El balanç mostra una tendència a l’alça innegable pel que fa a la quantitat d’enganxaments. El 2022 es van detectar 675 casos a Terrassa, que van baixar lleugerament als 642 el 2023. Tot i això, el 2024 ja es va registrar un repunt fins als 693 expedients, per acabar fent el salt per sobre dels 800 casos aquest darrer any.
Canvi de tendència
Un dels aspectes més rellevants que es desprèn del darrer balanç és el canvi d’origen del frau elèctric. Mentre que els anys anteriors les plantacions de marihuana gairebé monopolitzaven el gruix de l’energia robada, ara el pes d’aquesta activitat s’ha reduït. L’any 2025, només 4 dels 816 expedients oberts a Terrassa es van vincular al cultiu de cànnabis, amb un consum de 646.685 kWh. Això representa menys del 5% del total de l’energia defraudada al municipi, una caiguda dràstica si es compara amb les xifres de només dos anys enrere.
I és que el 2023 va ser l’any negre en aquest àmbit: els sis expedients vinculats a la droga van arribar a consumir la barbaritat de 14.987.883 kWh, disparant el total del municipi per sobre dels 21 milions de kWh defraudats aquell exercici.
L’any 2024 les xifres de les plantacions ja van baixar significativament, amb 5 expedients en tot l’any i 4,2 milions de kWh consumits. Però les connexions irregulars vinculades a petits comerços, com ara supermercats i colmados amb horaris amplis, han augmentat. Això explica per què ara hi ha més expedients oberts, però amb un consum mitjà per cas més baix que quan proliferaven les plantacions. La tendència és generalitzada a Catalunya. Segons les dades, el frau domèstic de baixa potència només representa el 5% del total. A més, prop d’un 60% dels casos detectats per Endesa procedeixen d’enganxaments directes a la xarxa sense contracte.
La manipulació dels comptadors i la sobrecàrrega de la xarxa no només és un delicte, sinó que es converteix en un problema veïnal de primer ordre. “El sistema no pot suportar una sobrecàrrega així. La infraestructura no està planificada per al frau i perjudica la resta d’usuaris”, avisa Endesa.
El mapa del frau a la comarca
Si obrim el focus a la comarca, la radiografia mostra realitats molt diferents. A diferència de Terrassa, a poblacions com Rubí o Sant Cugat del Vallès els expedients han caigut un 28,8% i un 26,8% en un any, respectivament. A Rubí la marihuana encara representa més del 50% de l’energia furtada, amb 1.762.436 kWh concentrats en només 10 dels 252 casos totals. A Sant Cugat, en canvi, l’impacte de la droga ha estat totalment residual, amb un sol cas registrat.
En municipis més petits el pes de les plantacions continua sent molt rellevant. A Castellbisbal els casos globals baixen un 20,7% , però només cinc expedients de cànnabis han acaparat pràcticament tota l’energia furtada al municipi, sumant 1.505.087 dels 1.722.696 kWh totals. A Vacarisses passa una cosa semblant: el frau global creix un 41,7% enfilant-se als 68 casos , i sis expedients de droga acaparen més de la meitat del consum defraudat.
A l’altra cara de la moneda destaca Matadepera, que ha reduït els expedients un 57,1%d’un any a l’altre i ha erradicat el frau per marihuana , un delicte que el 2024 va suposar gairebé 4 milions de kWh. El 2025 tampoc han tingut expedients per cultius il·legals de marihuana poblacions com Viladecavalls amb 17 casos totals de frau elèctric, Rellinars amb 11 casos o Ullastrell amb un sol cas.
L’impacte al conjunt del país
A tot Catalunya, l’any 2025 es va tancar amb 24.347 expedients, un 7% més que l’any anterior, fet que suposa una mitjana de 67 fraus detectats cada dia, o tres cada hora. La xifra representa un terç del que la companyia registra al conjunt de l’Estat, on es van detectar 72.700 casos de frau elèctric.
En total, en territori català s’han defraudat 486.567.615 kWh, una quantitat equivalent al consum d’unes 140.000 llars o d’una població sencera com Sant Feliu de Llobregat. D’aquests, 553 casos estaven relacionats amb el cultiu de marihuana, fins a 101.244.061 kWh de llum punxada.
Si mirem l’evolució catalana, el total d’expedients ha anat pujant ininterrompudament. L’any 2023 es van registrar 16.096 expedients a tot el país amb 353.519.025 kWh, i el 2024 la xifra va pujar fins als 22.784 casos i 490.746.037 kWh.
Tot i els esforços de les companyies i dels cossos de seguretat per desmantellar aquestes instal·lacions, el volum de fraus continua sent un repte majúscul, afirmen fonts de l’elèctrica.
La xifra d’investigacions es multiplica cada any i l’objectiu de posar fi a les xarxes fraudulentes topa amb una realitat que, lluny de remetre, es transforma per esquivar els controls.
Endesa aposta per la IA i la digitalització per detectar infractors
Endesa ha intensificat la lluita contra el frau elèctric mitjançant la digitalització de la xarxa i l’ús de tecnologies avançades com la intel·ligència artificial, unes eines que han permès duplicar la taxa d’èxit de les inspeccions, segons detalla la companyia. L’anàlisi de dades massives i la implantació de comptadors intel·ligents ajuden ara a detectar comportaments anòmals i desviacions de manera molt més eficient que en el passat.
A més, l’elèctrica també valora positivament l’entrada en vigor de la nova llei en matèria de multireincidència, que endureix el marc legal amb penes de presó de 6 a 18 mesos per als delictes de defraudació vinculats al cultiu de marihuana. L’efecte de les plantacions és tal en determinades zones de l’Estat que, “després de les batudes realitzades per les forces de seguretat, el consum es desploma i les incidències arriben a reduir-se el 90%”, segons Endesa. A Catalunya, destaquen, l’esforç i els recursos s’han centrat i orientat en perseguir aquests casos.
Les denúncies anònimes dels ciutadans van motivar 22.000 inspeccions a tot Catalunya el 2025: aquestes van permetre intervenir 6.000 subministraments irregulars.
Darrere dels talls de llum
La manipulació del comptador de llum comporta riscos de seguretat per a les persones, sostenen des d’Endesa. “S’han registrat nombrosos casos d’incendis, i fins i tot electrocucions que han acabat amb la vida de persones”, avisen. A més, les zones amb més concentració de frau solen tenir més talls d’electricitat provocats pel sobreconsum.
Si un 60% dels fraus procedeix d’enganxaments directes sense contracte, el 40% restant correspon a fraus en subministraments amb contracte, segons les dades facilitades.
Agressions als treballadors
La persecució del frau elèctric també comporta un alt cost humà per al personal de la companyia elèctrica i les empreses col·laboradores: en els darrers quatre anys s’han produït un centenar de casos d’agressions a treballadors de la distribuïdora quan procedien a desmantellar instal·lacions il·legals. Només l’any 2025, la xifra d’agressions ha estat de fins a 58, indica Endesa.