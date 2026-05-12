L'antic Magatzem Font Batallé ja té nou propietari

L’antic Magatzem Font Batallé tornarà a tenir activitat deu anys després de quedar buit. L’edifici industrial situat a la confluència de la placeta de Saragossa amb el carrer de Sant Llorenç acollirà Nalu TCA, un centre de salut mental especialitzat en trastorns de la conducta alimentària, que obrirà les portes el pròxim 12 de juny.
L’immoble, que va ser bastit per l’arquitecte Melcior Vinyals l’any 1910 i està inclòs a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, havia allotjat fins al 2016 unes oficines del BBVA i, anteriorment, de Caixa Terrassa. Ara, després d’una dècada sense ús, recuperarà moviment amb un projecte sanitari que s’implantarà en dues fases.
La primera fase ocuparà la planta baixa i estarà centrada en programes intensius amb “teràpies de grup i d’altres més especialitzades”, explica Raquel Molero, directora de Nalu TCA. Més endavant, sense una data definida, s’habilitarà el primer pis com a hospital de dia, amb menjador, cuina i espais perquè els pacients “puguin passar allà tot el dia”.
Les obres, que van començar a finals de l’any passat, estan a punt d’acabar la seva primera fase. Segons Molero, la inauguració del pròxim mes de juny tindrà una primera part dirigida a professionals sanitaris i una segona de portes obertes “on podrà venir tothom qui vulgui”.
Un format més especialitzat
Nalu TCA forma part de l’ecosistema clínic de Nalu Psicologia, que ja disposa de consultes externes a Rubí i Barcelona. A Terrassa, però, apostaran per un format més especialitzat i intensiu. “No hi ha gaires hospitals de dia al Vallès i tampoc hi ha centres que ara mateix facin programes intensius”, assegura.
La responsable del projecte explica que la iniciativa neix després de detectar “un buit” en l’atenció de pacients que necessiten més suport que una teràpia individual, però que no requereixen un ingrés hospitalari. També destaca que es va escollir Terrassa perquè “és una ciutat gran que està molt ben comunicada”.