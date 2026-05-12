Terrassa permetrà demanar en línia l'informe de vulnerabilitat per a la regularització

L'Ajuntament de Terrassa ha obert la via telemàtica per sol·licitar l'informe de vulnerabilitat social, un document necessari per al procés de regularització extraordinària impulsat pel govern de l'Estat.
Aquesta opció a través de la seu electrònica municipal busca agilitzar el procediment i evitar desplaçaments, just després que el dispositiu especial hagi atès més de 2.800 persones en la fase inicial de la campanya. Tot i que el Ministeri calcula que hi haurà uns 5.000 beneficiaris a la ciutat, el dispositiu municipal està preparat per atendre unes 9.000 persones.
Atenció presencial i terminis
A partir d'ara, l'atenció presencial s'integra a la xarxa municipal habitual. Les persones que necessitin fer la gestió en persona i sense cita prèvia poden anar al Centre Cívic Montserrat Roig els dimarts de 16 a 19 hores, o bé al Centre Cívic President Macià els dimecres, també en la franja de 16 a 19 hores.
L'administració local ha destacat que, encara que l'informe de vulnerabilitat es va introduir com a requisit de manera sobrevinguda, s'ha pogut donar una resposta ràpida a la ciutadania. Aquest informe acredita situacions de precarietat o risc d'exclusió mitjançant la valoració dels Serveis Socials. Tenir aquest document no comporta la concessió automàtica de la regularització administrativa, però és un pas obligatori per complir la normativa.
El termini per presentar les sol·licituds acaba el 30 de juny de 2026.
Acompanyament digital
Per completar la tramitació en línia fa falta un certificat digital vigent. Amb l'objectiu de garantir que el tràmit arriba a tota la ciutadania, el consistori permet presentar la sol·licitud mitjançant un representant autoritzat per a les persones que no tinguin aquesta identificació.
La tinenta d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Laura Rivas, remarca aquest esforç d'inclusió afirmant que "hem volgut assegurar que aquest tràmit també sigui accessible per a tothom, habilitant la possibilitat de fer-lo a través de representant i reforçant l'acompanyament digital, perquè l'accés als drets no depengui de les eines tecnològiques de què es disposa".
En aquesta línia de treball, la Xarxa de Biblioteques Municipals ofereix sessions gratuïtes d'acompanyament fins al juny per ensenyar els usuaris a fer gestions telemàtiques a través del web de l'Ajuntament.