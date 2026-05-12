Manca d'oferta de places de primer d'ESO a Terrassa

Les dades de preinscripció escolar per al curs 2026-2027 mostren una elevada demanda de places a primer d'ESO a Terrassa. Segons les dades presentades pel servei d'Educació de l'Ajuntament al Consell Escolar Municipal, s'han registrat 1.549 sol·licituds en primera opció per a una oferta inicial de 1.483 places. A més, tres de les quatre zones educatives de la ciutat presenten més demanda que oferta disponible.
Les dades s'han donat a conèixer en una sessió celebrada aquest dilluns i presidida per la tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica i Educació, Meritxell Lluís, en què també s'han exposat les mesures adoptades pel Departament d’Educació i Formació Professional.
En el cas de l’ESO, la distribució per zones mostra que a la zona 1 hi ha 355 places per a 390 sol·licituds; a la zona 2, 467 places per a 482 sol·licituds; i a la zona 3, 299 places per a 339 sol·licituds. Només la zona 4 queda per sota de l’oferta, amb 295 places i 273 sol·licituds.
Aquestes xifres arriben després que el Departament d’Educació hagi descartat finalment la supressió d’una línia de primer d’ESO a l’institut Mont Perdut, una possibilitat que s’havia plantejat abans de la preinscripció i que havia generat oposició tant de la comunitat educativa com de l’Ajuntament. Finalment, el centre mantindrà les quatre línies d’ESO el curs vinent. A més, també es recuperarà oferta educativa a la ciutat amb un nou grup de primer d’ESO a l’institut Nicolau Copèrnic. La decisió s’ha pres després d’analitzar les dades de preinscripció, que han confirmat una demanda superior a l’oferta inicial prevista a la ciutat, amb més sol·licituds en primera opció que places disponibles.
Tot i això, l’Ajuntament recorda que les xifres de preinscripció a primer d’ESO “mai mostren fidelment la demanda real”. El motiu és que cada any hi ha un volum important de sol·licituds de canvi de centre d’alumnat que actualment estudia en centres amb continuïtat entre 6è de primària i primer d’ESO, com instituts escola o molts centres concertats. Aquest alumnat no compta dins l’oferta inicial de places. Si finalment no es materialitza el canvi de centre, la seva sol·licitud no acaba ocupant cap plaça.
El consistori també explica que enguany calia garantir un repartiment equilibrat de l’alumnat amb necessitats educatives específiques (NEE) de tipus B, vinculades a factors socioeconòmics i socials. En cursos anteriors s’havien aplicat augments puntuals de ràtio en alguns centres, però enguany aquesta mesura ja no era possible arran de l’acord signat el passat mes de març entre el Departament d’Educació i diversos sindicats. L’acord estableix que no es pot superar la ràtio de 30 alumnes durant el període de preinscripció.
Més marge de places a I3
Pel que fa a I3, les dades són menys tensionades. Els centres sostinguts amb fons públics ofereixen 1.765 places i s’han registrat 1.645 sol·licituds en primera opció. Per zones, la distribució és la següent: la zona 1 compta amb 548 places i 470 sol·licituds; la zona 2, amb 485 places i 473 sol·licituds; la zona 3, amb 464 places i 426 sol·licituds; i la zona 4 és l’única que supera l’oferta disponible, amb 268 places i 276 sol·licituds.
Les ràtios a I3 baixaran el curs vinent. Actualment se situen entre 19 i 20 alumnes per grup, segons la zona, mentre que el curs 2026-2027 seran de 18 o 19 alumnes. Finalment, el Departament no ha tancat cap línia a infantil, tot i que la proposta inicial preveia eliminar-ne una a la zona 1, una possibilitat que havia topat amb l’oposició de l’Ajuntament.
La tinenta d’alcalde i regidora d’Educació, Patrícia Reche, ha manifestat que "ens alegrem que s'hagin recuperat línies a la nostra ciutat, perquè és el que havíem reclamat insistentment a Serveis Territorials d'Educació en reunió de la Taula Local de Planificació. Vam mostrar el nostre profund desacord a la reducció d'una línia a l'Institut Mont Perdut, així que recuperar-la és motiu de satisfacció”, ha afirmat.
Reche també ha celebrat la creació d’un nou grup d’ESO al Nicolau Copèrnic, assegurant que és “fruit del que havíem demanat, que és la millora de ràtios a secundària”. Tot i això, ha remarcat que “les ràtios a secundària encara han de baixar més” i ha assegurat que l’Ajuntament estarà “al costat del professorat per reclamar-ho”.
El calendari del procés de preinscripció continua avançant segons el previst. El 10 de juny es publicaran les relacions d’alumnat admès i les llistes d’espera de cada centre, mentre que el període de matrícula començarà el 22 de juny.