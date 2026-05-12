Una tamborinada de primavera cau damunt la ciutat

A primera hora de la tarda, el cel ja feia mala espina. Núvols molt foscos i un ambient carregat anticipaven un episodi de fortes precipitacions que finalment va esclatar cap a quarts de cinc, quan els primers llamps i trons van començar a ressonar sobre la ciutat. Poca estona després, la pluja va descarregar amb intensitat i fins i tot va caure una mica de pedra en alguns punts del municipi. L’episodi, però, va ser curt, i menys intens del que es preveia.
El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, havia advertit de xàfecs que podien anar acompanyats de tempesta, calamarsa o pedra i fortes ratxes de vent. De fet, havia emès un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja a bona part del país, inclòs el Vallès Occidental. L’alerta, activa entre les 14 i les 20 hores, advertia de la possibilitat de superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. L’avís a la nostra comarca era alt, de grau taronja.
Davant la previsió, Protecció Civil va activar en fase d’alerta el pla INUNCAT i l’alcalde de Terrassa va activar també el pla d’emergència municipal per risc d’inundacions.
Segons les dades de l’estació automàtica de Can Poal recollides pel Meteocat, a les 18.30 hores a Terrassa s’havien acumulat 14,5 mm de precipitació, 8,9 mm dels quals en mitja hora.
Hi va haver afectacions al transport ferroviari. A la línia R4 de Rodalies Renfe, els trens van circular amb demores que podien superar els 30 minuts per les limitacions de velocitat establertes entre Calaf i Montcada Bifurcació a causa de l’alerta per condicions meteorològiques adverses.
A més, cap a les 17 hores, la companyia va informar que, per l’alerta d’episodi meteorològic, es mantenia el servei ferroviari habitual entre Sant Vicenç de Calders i Terrassa Estació del Nord, però s’establia un servei de tren llançadora entre Terrassa Estació del Nord i Manresa.
Poc abans de les 19 hores, es va anunciar la represa del servei ferroviari habitual entre Sant Vicenç de Calders i Manresa, amb una circulació de dos trens per hora i per sentit.