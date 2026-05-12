Terrassa

Tallen el carrer de Gutenberg per un forat a la vorera

Bombers assenyala l'obra que es fa en un local com a possible motiu

  • Aspecte del carrer de Gutemberg aquest dimarts a la tarda -

Publicat el 12 de maig de 2026 a les 19:57
Actualitzat el 12 de maig de 2026 a les 20:35

Aquest dimarts a la tarda s'ha tallat a la circulació el carrer de Gutenberg, al barri del Ca n'Aurell. Una dotació de Bombers s'ha desplaçat a la zona passades les 17 hores per tal de comprovar l’estat d’un esvoranc que s’havia ocasionat a la vorera. 

Tot sembla indicar que el forat s’hauria provocat a conseqüència de les obres que s’estan realitzant des de fa diversos dies en un local del carrer, a l’altura del número 19. Sembla que l’esvoranc hauria aparegut en intentar connectar la sortida d’aigua al clavegueram.

Davant la possibilitat que l’esvoranc produït a la vorera pogués afectar el ferm de la calçada, la Policia Municipal ha decidit aturar la circulació de vehicles per aquesta cèntrica via de la ciutat, que connecta la rambla d’Ègara amb el carrer d’Arquimedes. S’ha acordonat la zona amb tanques per impedir el pas dels vehicles, però no les voreres.

