Un estudi decidirà el futur de les rieres de Terrassa

L'alcalde Jordi Ballart ha presentat aquest dimarts la posada en marxa de la redacció d'un pla estratègic de renaturalització i adaptació al canvi climàtic de les rieres del Palau, les Arenes i Rubí. L'han acompanyat el tinent d'alcalde de Transició Ecològica, Noel Duque; i l'arquitecte de l'empresa AldayJover, Jesús Arcos, així com diferents membres de la Comissió de Rieres. La redacció del pla serà el full de ruta que la ciutat haurà de seguir en els anys vinents pel que fa a les rieres. Els treballs, que començaran ja en el proper mandat, a partir del 2028, hauran de comptar amb la participació de les diferents administracions.
Al setembre se celebrarà una primera sessió participativa entre els responsables de l'estudi i la Comissió de Rieres i al desembre s'entregarà un primer esborrany del pla. A la primavera del 2027 es recolliran les impressions dels diferents actors, com l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), la mateixa Comissió de Rieres i els diferents departaments municipals i al desembre del 2027 s'entregarà el Pla Estratègic definitiu, que costarà uns 361.000 euros.
"Estem davant d'un projecte clau per al futur de Terrassa, que suposarà una de les transformacions més significatives dels darrers anys. Durant dècades, les nostres rieres han estat percebudes com un obstacle. El que volem és renaturalitzar-les i integrar-les en la trama urbana i estudiar-ne a fons les possibilitats tant a nivell hidràulic, mediambiental com social. Cal superar la visió de les rieres com a barreres físiques i simples canals de desguaç per construir espais verds, vius, naturalitzats i integrats a la ciutat", ha explicat Ballart.
La cursa de fons que suposa l'elaboració d'aquest pla estratègic multidisciplinar no està renyida amb les feines que s'han fet i es continuen fent a les rieres. En aquest sentit, aquest any s'han reparat alguns murs i s'ha retirat vegetació de la riera de les Arenes i estan previstes diferents actuacions més. "Mentre pensem en la ciutat del futur, hem de seguir millorant la ciutat del present", subratlla l'alcalde.
Després d'una exhaustiva presentació del projecte, Jesús Arcos ha avançat que "no es podrà fer cap activitat ni cap parc a la llera de les rieres com s'ha fet, per exemple, al Besòs, però sí altres actuacions als marges i en altres zones".
Un model propi, diferent al del Parc Fluvial del Besòs
A diferència del Parc Fluvial del Besòs, on es van convertir els nou últims quilòmetres del riu Besòs en un espectacular espai verd de 115 hectàrees que travessa Barcelona, Santa Coloma, Sant Adrià i Montcada, el model de les rieres de Terrassa no contempla la possibilitat de fer res a la llera, ja que el cabal és molt més intens. “El nostre serà un model propi, que després servirà d’exemple a molts altres municipis”, va subratllar ahir Ballart. Segons Jesús Arcos, una de les possibilitats que es poden plantejar és la construcció d’un corredor o passeig longitudinal que connecti els diferents barris per on passen les rieres. “No podem ocupar l’espai de la llera de la riera per a fer-hi res, ja que aquest espai pertany a l’aigua”, matisa Arcos.