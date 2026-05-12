Tres ferits i un detingut en l'atracament a una joieria de Terrassa

Un robatori amb violència i intimidació en una joieria de Terrassa va acabar aquest dilluns amb un detingut i, almenys, tres persones ferides. L'assaltant va irrompre en l'establiment armat amb una pistola. Els fets van tenir lloc al barri de Can Parellada.
"No parlava, no deia res, només pegava", ha explicat un testimoni de l'assalt, comès per un home de 45 anys a les 20.20 d'aquest dilluns. A aquesta hora va entrar el sospitós en la joieria, situada al carrer d'Europa, després de donar una puntada a la porta. Era un home corpulent. Portava posat un casc de motorista.
En l'establiment es trobaven el responsable del comerç i el seu germà. Segons la informació que ha transcendit, el lladre va esgrimir l'arma curta, es desconeix si real o simulada. Va intentar disparar, però no ho va aconseguir. Portava una motxilla per introduir en ella el botí que tampoc va aconseguir en topar-se amb la resistència dura dels dos germans, als quals va agredir. Va sortir al carrer, va tornar a entrar. Així, fins a tres vegades.
A una de les víctimes la va copejar amb la pistola al cap, causant-li lesions greus de les quals el ferit ha estat intervingut aquest dimarts, segons fonts pròximes al cas. El responsable del comerç també va resultar ferit, encara que de menys consideració. Va rebre forts cops en les costelles i en un braç.
Es defensen
Els testimonis es van defensar com van poder. El malfactor també va resultar ferit en el forcejament, però els testimonis van poder arrabassar-li l'arma, allunyar-la del lloc de la batussa i evitar la fugida. Pel que sembla, el delinqüent tenia preparada una moto per escapar. Els testimonis van tirar a terra el vehicle.
Diversos veïns van acudir a l'establiment. El sistema 112 va rebre diverses trucades al mateix temps. El carrer d'Europa es va omplir d'unitats policials.
El sospitós també va ser traslladat a un centre sanitari i ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació en grau de temptativa. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació.