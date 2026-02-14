Llibreria Atenea, botiga centenària: "El que no trobis aquí no ho trobaràs enlloc"

L’any 1924, dos germans amants de la cultura i els llibres van decidir iniciar un camí que encara avui perdura. Parlem de Maria i Josep Datzira Matarrodona, que amb 18 i 22 anys, respectivament, van fundar la llibreria Atenea al carrer dels Gavatxons, 20. La botiga ja ha superat la barrera mítica del segle de vida i continua sent un dels fars culturals del Centre. Tot gràcies a tres generacions d’una mateixa família que n’han mantingut el pols.
Des del primer dia, el negoci va tenir ànima doble: llibreria-papereria per una banda i quiosc per l’altra. Amb els anys, el quiosc es va convertir en una peça importantíssima. De fet, la Llibreria Atenea va ser la primera distribuïdora de “La Vanguardia” a Terrassa. Cal destacar que, durant un temps, repartien els diaris a domicili per la ciutat. Engràcia Datzira i Mas (segona generació) ho recorda perfectament: “Teníem repartidors que anaven a peu pel Centre amb farcells de diaris a l’esquena”, explica.
A la llibreria Atenea es venia i s’ha venut de tot: joguines, premsa, material escolar, de papereria, per a oficines... Durant la guerra, s’hi venia paper i sobres de carta per escriure als soldats que es trobaven al front. D’altra banda, durant uns anys es va incorporar una Sala d’Art (Galeria Atenea), amb especial atenció al món gràfic. Allà, exposaven noms com Antonio Saura o el terrassenc Albert Novellón.
L’any 1969, l’Engràcia es va casar amb l’Antoni Díaz Tapias (traspassat el 2016), que destacava pels seus coneixements literaris. “El meu pare va potenciar molt aquest món, perquè li agradava molt llegir. Cada setmana anava a Barcelona a buscar encàrrecs”, recorda la Magda Díaz i Datzira (tercera generació). La diada de Sant Jordi, per exemple, se celebrava amb unes estanteries plenes de llibres davant de l’establiment.
Actualment, la Magda —filla de l’Engràcia i l’Antoni— és qui porta el dia a dia de la botiga, juntament amb el seu marit, l’Alberto Cerdán Moya. Ella gestiona la llibreria i ell el quiosc. L’Atenea resisteix a l’era de digital gràcies, en gran part, a una confiança guanyada a pols. Entre els seus clients corre una afirmació que ja s’ha convertit en una mena de segell de la casa: “El què no trobis a l’Atenea no ho trobaràs enlloc”. En aquest sentit, la Magda assegura que “ens hem anat adaptant al que la gent demana”, i té clar que no n’hi ha prou amb estar ben situats; cal cuidar la gent. “Ara, tothom pot comprar a tot arreu sense dir res. Però hi ha gent que li agrada venir aquí i rebre un tracte més personalitzat”.