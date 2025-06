“Els jugadors em truquen per dir-me: “Vamos Pepe que te lo llevas!””

Fa 53 anys que una mateixa persona s’encarrega de cuidar les entranyes del Terrassa FC. Una figura que, tret d’ocasions com aquesta, no protagonitza mai titulars. A les actes dels partits no hi apareix, però sense ell, els partits a l’Olímpic no començarien. En Pepe Mármol és per ara i sempre, l’ànima del Terrassa, i per això, és un dels capdidats al Capgròs de 2025.

”És bonic que et reconeguin un esforç de tants anys”, diu. No seria la primera vegada, però, que la ciutat que el va acollir amb només 22 anys el reconeix com una figura popular: El 2016, l’Ajuntament de Terrassa va atorgar-li la Medalla pel Mèrit Esportiu. En Pepe, equival les sensacions provocades per tots dos reconeixements: “només el fet pensin en tu per aquestes coses ja és il·lusionant”.

La resposta de l’entorn futbolístic no s’ha fet esperar: “Molta gent m’ha dit que em votarà, majoritàriament del món del futbol, que no són pocs”, diu amb un somriure. I afegeix, divertit: “Durant aquests dies els jugadors em truquen i em diuen: ‘¡Vamos, Pepe, que te lo llevas!’”.

Sigui quin sigui el resultat, la seva capdidatura és un homenatge a la constància, a la feina callada i a les infinites botes que ha netejat com a relíquies. Perquè si el Terrassa FC té ànima, en part és gràcies a ell. I ara, la ciutat podria tornar-li, en forma de reconeixement, tot l’amor que ell ha donat des del vestidor.