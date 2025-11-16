Els Minyons de Terrassa tornen als castells de deu en una Diada històrica a la Plaça Vella

La Diada dels Minyons de Terrassa ha viscut aquest diumenge una de les jornades més destacades de la temporada castellera, amb el retorn dels malves als castells de deu pisos. La colla egarenca ha descarregat el 3 de 10 amb folre i manilles —un castell que no assolien completament des del 2016— i ha carregat el 4 de 9 net, que ha cedit just després de l’aleta. L’actuació consolida els Minyons com a colla de màxim nivell en la seva XLVII Diada, celebrada a la plaça Vella sota amenaça de pluja però sense incidències.
Els Castellers de Sants i els Capgrossos de Mataró han completat una jornada de gran nivell, amb els barcelonins firmant la millor actuació de la temporada i els maresmencs descarregant tots els castells previstos.
Un 3 de 10 decisiu després d’un inici accidentat
Els Minyons havien situat el 3 de 10 amb folre i manilles com el gran repte de la Diada, després de bones proves fins divendres. L’intent inicial, però, s’ha esfondrat abans de l’entrada de les gralles, fet que ha glaçat la plaça i ha obligat la colla a cedir el torn als Castellers de Sants mentre revisaven l’encaix de l’estructura.
En segona oportunitat, i tot i un lleu tremolor en la pujada dels quints, el 3 de 10 ha progressat amb fermesa fins a una descarregada celebradíssima, que ha esclatat la plaça i ha retornat els Minyons a l’elit dels castells de deu.
El 4 de 9 net, carregat després de dos intents
En segona ronda, la colla ha afrontat el 4 de 9 net, un castell icònic per als malves, que no provaven des del 2001. Els dos primers intents han quedat en res, però la tercera ha estat la bona: han assolit la càrrega, tot i que l’estructura ha cedit just després de l’aleta, deixant una sensació agredolça però també la constatació del retorn d’un castell històric a l’agenda de la colla.
Els Minyons han tancat l’actuació amb un solvent 5 de 8 en tercera ronda.
Sants signa la millor actuació des de la pandèmia
Els Castellers de Sants han aprofitat la Diada per rubricar el seu millor registre dels darrers anys. Han obert amb un 3 de 9 amb folre descarregat amb autoritat —el seu sostre aquesta temporada— i han seguit amb un 4 de 9 amb folre executat amb serenitat malgrat un petit ensurt amb una faixa. Han rematat la jornada amb un 2 de 8 amb folre incontestable, que ha despertat el crit de “un pis més” entre el públic.
Capgrossos, plenitud i regularitat
Els Capgrossos de Mataró han completat una actuació impecable, descarregant els tres castells previstos: el 5 de 8 d’inici, un segur 3 de 8 en segona ronda i un 4 de 8 resolt sense dificultats per cloure la Diada.
Cloenda de pilars
La jornada ha finalitzat amb pilars de 5: quatre per part dels Minyons i dels Capgrossos, i dos per part dels Castellers de Sants, culminant una Diada de gran nivell tècnic i d’ambient festiu a la plaça Vella.