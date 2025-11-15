El web del Diari de Terrassa dobla en usuaris únics a la seva competència

El web del Diari de Terrassa va assolir l’octubre 212.242 usuaris únics, una xifra que suposa un increment d’un 23,4% respecte del mes anterior. Això suposa que la mitjana de navegadors únics al dia va ser de 13.337. Destacar el nombre de visites va que van ser 520.700 i el nombre de pàgines vistes 777.171.
Segons aquestes dades auditades per OJD, el Diari de Terrassa consolida el seu lideratge com a primer mitjà digital de la ciutat. Una posició que manté des de fa gairebé tres anys i que referma l’aposta pel web. De fet, durant el mes d’octubre, el nombre d’usuaris únics del Diari de Terrassa dobla el del mitjà que està en segona posició. MonTerrassa va obtenir 98.344 navegadors únics, amb un descens del 7,2%, una mitjana de 5.981 usuaris al dia, 218.76 visites i 278.661 pàgines visites. Per tant, queda clar que els terrassencs trien cada vegada més el nostre mitjà per davant de la resta a l’hora d’informar-se de forma digital.
Aquestes dades només són el principi, ja que cal recordar que durant aquest any el Diari de Terrassa ha canviat el web per fer-ho més. El nou és tecnològicament més avançat, que aporta més agilitat a la redacció. A més, el nou Content Management System (CMS) permet una gestió més completa de les portades i una millor visualització dels continguts. Així mateix, el nou disseny web permet que els usuaris puguin consumir més fàcilment el nostre contingut. Al mateix temps, hem posat en marxa una nova plataforma perquè els subscriptors pugui llegir el Diari de Terrassa en PDF en els seus dispositius. La cirereta de tot plegat és que el nou web està integrat amb la resta de mitjans del grup: Diari de Sabadell, Nació, el Món de la Tele. Tarragona Digital i Criar. L’oferta més completa en un clic.
Més de 70.000 seguidors
Més enllà del web, les xarxes són un dels altres canals per arribar als terrassencs. A Instagram s’ha assolit la fita de superar els 70.000 seguidors. De mitjana, cada mes se superen les 10 milions de visualitzacions. A “X” i Facebook també es difonen totes les notícies. I, per descomptat, el Diari de Terrassa està present també TikTok.
Qui vulgui rebre les notícies de forma més personal es pot inscriure als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L’última novetat és el nostre perfil a Google Discover, una funció on els lectors poden configurar quines notícies no es volen perdre de Diari de Terrassa.