Tanquen les sabateries Torras: “Els costos d'ubicació se'ns mengen”

Les sabateries Torras tanquen després de dècades de servei a Terrassa i altres ciutats del país. Des d’aquest divendres, a la façana dels dos establiments del portal de Sant Roc de Terrassa pengen dos cartells de “liquidació per tancament”. Aquestes, però, no seran les úniques botigues que abaixaran la persiana: també tanquen els dos punts de venda que quedaven a Sabadell i el de Girona.
El propietari, Jordi Prado, explica a Diari de Terrassa que el tancament és multifactorial, però que s’ha vist motivat sobretot pels elevats costos dels lloguers. “Els costos d'ubicació se'ns mengen”, afirma. Segons Prado, les rentes actuals dels locals del centre de Terrassa fan que l’explotació del negoci sigui insostenible.
La història de Torras es remunta a l’any 1945, quan l’àvia d’en Jordi, Antònia Torras, va obrir una espardenyeria al carrer Major de Sant Pere, a Terrassa. Amb els anys, la seva filla i el seu gendre van expandir el negoci a altres barriades com La Maurina o Can Palet i, finalment, al centre de la ciutat amb l’obertura de la botiga del número 58 del portal de Sant Roc el 1973 i una segona el 1981, al número 54, que va començar sent una franquicia d'una marca de calçat infantil i va acabar reconvertint-se en una botiga multimarca de nens.
Prado recorda que anys enrere el comerç de barri era molt viu: “La gent no es podia desplaçar al centre a comprar; es quedava al barri". Amb el temps, però, la situació va canviar i la família es va centrar al centre. L’empresa també va arribar a Sabadell, Girona, Reus i Granollers.
El tancament del pàrquing del portal de Sant Roc fa sis anys va afectar el flux de clients i va accelerar el declivi de l’activitat.
Actualment, Torras comptava amb cinc establiments –una botiga d'adults i una d'infantil a Terrassa, una d'adults i una de nens a Sabadell i una altra de nens a Girona– i onze treballadors. Prado destaca la solidaritat del sector i dels clients: “Mira si tenim gent boníssima a casa, que quan hi ha clients que han sabut que tancavem i han vingut a comprar, clients que tenen comerços, han ofert feina als meus treballadors".
Els cartells de liquidació s'han penjat a primera hora d'aquest divendres i el tancament definitiu podria produir-se en un termini aproximat de dos mesos, segons com avanci la liquidació.