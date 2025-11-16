Saps on és... el testimoni de dues gestes populars?

Hi ha algunes representacions que es troben pels carrers que tenen la finalitat de recordar instants. No sempre ha de ser tot dedicat a persones, associacions, clubs o entitats. També hi ha un petit racó per al record, per commemorar fites importants, petits o grans moments de la història, en què, tot i que és una agrupació la protagonista, no deixen de ser un orgull per a la ciutat i més en una com aquesta, en què la cultura popular té una implantació arrelada, des de la llavor fins al cim, passant pels fonaments.
Al carrer Major, a tocar de la Plaça Vella, l’escenari de molts dels èxits de la colla castellera en qüestió, es poden observar dos mosaics que, a més d’ornamentar la paret, serveixen per commemorar dues construccions que formen part inseparable de la seva cronologia. Dos castells de Minyons de Terrassa que ja formen part de tot l’àlbum que configura les pàgines més brillants que han anat escrivint amb els anys. Dues estones, convertides en gestes per la seva rellevància en un planeta en què l’escorç i el treball en equip és la punta de llança per a acariciar i concretar l’èxit.
Fa referència
Un dels mosaics, el de sota, el que fa referència al “primer quatre de deu amb folre i manilles descarregat de la història pels Minyons de Terrassa a la Plaça Vella, el 22 de novembre de 2015”, va haver de ser reparat perquè una de les rajoles estava esquerdada.
El de dalt, que recorda el tres de deu que la colla va aconseguir l’any 1998, es va inaugurar l’any 2009. Curiosament, també va ser un 22 de novembre, el dia de la mort de John Fitzgerald Kennedy. En els dos, s’escenifica el castell que es commemora. Aquest diumenge, Diada de Minyons, pot ser un bon moment per qui no els hagi vist, els recuperi.