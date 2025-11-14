Ballart descarta el Palau de Congressos en una altra ubicació: "el farem al Recinte Firal, que s'enderrocarà"

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha revelat el futur del Palau de Congressos de la ciutat en una entrevista amb el Diari de Terrassa que es publicarà íntegrament aquest dissabte. L'Ajuntament descarta completament les ubicacions estudiades fins ara, com el polígon Palau Sud o el Vapor Ros, i aposta per "tirar a terra l'actual Recinte Firal i fer un palau firal i de congressos al mateix lloc". Aquesta és "l'opció més factible" que hi ha sobre la taula, segons ha confirmat el propi alcalde.
Fins ara, s'havien estudiat opcions com el polígon Palau Sud o el Vapor Ros. No obstant, Ballart ha explicat que "després de totes les reunions" amb Fira Barcelona, la Generalitat de Catalunya i Fira 2000, l'empresa pública especialitzada que ajuda els municipis a construir aquest tipus d'infraestructures, l'equip de govern ha arribat "a la conclusió que ni al Palau Sud ni al Vapor Ros són espais idonis per poder fer aquesta infraestructura".
Un projecte de 30 milions i 5.000 places
La nova proposta, que segons l’alcalde és la que “tenim sobre la taula, que iniciarem i tirarem endavant”, ja compta amb estudis previs. El cost de la remodelació de l’actual Recinte Firal s’estima en uns 30 milions d’euros, una xifra “important”, però que l’alcalde considera “viable” de finançar mitjançant un crèdit.
El projecte consistiria en un edifici completament nou, adaptat a les necessitats d'un Palau de Congressos modern, amb un aparcament soterrani i una planta principal polivalent amb capacitat per "fins a 5.000 persones", a més d'una planta superior per a formacions i actes més reduïts. "Ara ens estem centrant molt en aquest projecte", ha reblat.
Novetat per al Passeig Vint-i-dos de Juliol
Ballart ha afegit una segona gran novetat lligada a aquesta operació. L'actuació que permetria "transformar el Passeig del Vint-i-dos de Juliol i allargar el soterrament de la Renfe fins passat el pont". Aquesta intervenció cobriria "una part que no està soterrada que en el seu moment va quedar pendent, després dels Jocs Olímpics". L'alcalde ha confirmat que ja s'ha parlat tècnicament i "seria possible" fer-ho. Tot i que ha admès que "no és una cosa immediata ni a mig termini", sí que és "l'horitzó" amb què treballa el govern municipal.