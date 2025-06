Els nous pisos de la Rambleta ja estan en venda

Els nous pisos de la Rambleta ja estan a la venda. Al portal web de Somia Singular Homes, en al·lusió al somni del nou projecte que renovarà completament la principal façana de Terrassa, ja hi figuren les característiques, els plànols i els preus d’alguns dels immobles. En el sector s’aixecaran dos edificis residencials amb 91 habitatges.

Els preus dels pisos que es poden consultar en línia oscil·len entre els 171.000 i més de 300.000 euros, en funció de la planta on s’ubiquen, el nombre d’habitacions i de banys de cada habitatge.

La superfície dels mateixos és d’entre 68 i 100 metres quadrats, amb terrasses que varien dels 6 als 75 metres quadrats. La promotora indica que els interessats també poden dirigir-se a l’oficina del carrer Nou de Sant Pere, 38.

El bloc més alt, de 15 plantes, es destinarà a habitatges de mercat lliure: 54 pisos distribuïts a raó de dos per planta, a més de dos dúplex a l’últim nivell. Comptarà amb piscina comunitària, zona de solàrium, garatge i trasters.

El segon edifici, de 8 plantes, acollirà 14 habitatges concertats i 23 de protecció oficial, també amb garatges i trasters.

Tot i que l’empresa ja ha començat a moure fils per atraure compradors, les llicències d’obres no s’han concedit oficialment. Segons Pau Duran, arquitecte de Darq Arquitectes, l’estudi responsable del disseny del projecte, els terminis es mantenen tal com va anunciar l’Ajuntament fa poc. El projecte de reforma de la Rambleta del Pare Alegre no rebrà llum verda perquè hi entrin les màquines fins a l’estiu. Una comissió formada per l’administració i Darq Arquitectes ha estat treballant per introduir ajustos al pla inicial, amb l’objectiu de superar entrebancs i tenir les llicències el més aviat possible.

La promotora descriu els pisos destacant-ne la ubicació cèntrica, les zones verdes que s’hi faran, així com els “interiors amplis i plens de llum” amb “acabats d’alta qualitat”. El projecte dibuixa un tercer mòdul d’edificació amb façana també a la Rambleta que acollirà una nova residència per a la gent gran de Mútua de Terrassa i també hi ha prevista l’obertura d’un gran supermercat i espais per a locals comercials.

47,5 milions d’inversió

La promotora Tyris Holding destinarà un total de 47,5 milions d’euros a desenvolupar el nou pla de millora urbana. Aquesta actuació completarà la transformació del sector sud de la Rambleta i redefinirà l’aspecte de l’accés principal de Terrassa. El projecte inclou la creació d’una plaça pública amb arbres, zones verdes i espais de joc per a infants, així com la reurbanització integral de tot l’eix viari.

Les obres per transformar la Rambleta del Pare Alegre en una moderna i renovada entrada a la ciutat duraran entre 24 i 30 mesos.

El projecte de la nova entrada des de la C-58 i la C-16 abasta un àmbit de 33.700 m2. S’hi farà una gran rotonda a l’altura del carrer Navas de Tolosa, que ha de desviar part del trànsit que entra al centre.

El nou sector AEG avança a bon ritme

Una altra promoció d’habitatges, al nou sector AEG, de 60.000 metres quadrats, continua avançant a bon ritme a la ciutat. El tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, ha visitat aquesta setmana una mostra dels 420 pisos de lloguer que Acciona està construint i que es preveu que es puguin començar a habitar a finals d’any. També ha visitat les obres de la futura residència d’estudiants, amb capacitat per a 365 llits, que s’espera que entri en funcionament el pròxim curs 2025-2026.