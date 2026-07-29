Els punts calents de Terrassa a l'estiu, segons els lectors del Diari de Terrassa: “Creuar-lo a 40 ºC és infernal”

Dissabte passat vam retratar els principals punts calents de cada districte de Terrassa, però la radiografia no estava completa sense la veu més important: la de qui pateix el sol a peu de carrer. A través de les nostres xarxes socials, els lectors han assenyalat aquelles places, ponts i esplanades on caminar a l’estiu s’esdevé una odissea. Aquest és el mapa, amb alguns dels punts més crítics, de la calor de la ciutat dibuixat, directament, pels veïns.
Pont de Sant Pere: “Creuar-lo a 40 ºC és infernal”
La proposta de l’Olga posa el focus en un dels monuments més icònics de Terrassa. Tot i estar integrat en ple pulmó verd de la ciutat, el parc de Vallparadís, els seus 19 metres d’alçària fan impossible que els arbres del voltant li projectin ombra. Creuar els seus 57 metres de longitud durant l’estiu es converteix en un trajecte dur sota el sol directament radiant. Per fer aquest tram més suportable, l’única opció viable seria instal·lar-hi tendals o estructures que donin una cobertura temporal, ja que una solució fixa queda pràcticament descartada per la necessitat de protegir el valor històric i patrimonial d’aquest viaducte del segle XVII.
Plaça Nova: "S’hi van instal·lar sis nebulitzadors el mes de juny"
Tal com destaquen usuaris com la Carme Fonollosa o @rmbec64, la plaça Nova és una de les zones més problemàtiques.
Aquest espai és un dels més populars entre la canalla i les famílies, especialment a la sortida de l’horari escolar, quan el juny ja fa calor de valent. L’ampli paviment sense ombres suficients converteix la plaça en una autèntica paella. El mateix Ajuntament ha reconegut aquesta situació crítica, fins al punt que a finals d’aquest juny va decidir instal·lar-hi diversos nebulitzadors d’aigua per intentar suavitzar les altes temperatures i oferir una petita treva als veïns.
El parc dels Catalans : “L’esplanada del parc dels Catalans, on posen la sínia, és horrorós”
Com bé apunta l’Ana Dapena, el parc dels Catalans ofereix dues realitats oposades. Aquest espai és una de les zones més verdes del Centre, on la gespa i els arbres de gran mesura ofereixen un refugi ideal contra la calor. Ara bé, la situació canvia radicalment a l’esplanada pavimentada situada a tocar de l’estació d’FGC. En aquesta plaça, on per Festa Major s’instal·la la sínia més gran de Catalunya, gairebé no hi ha vegetació. Tan sols un parell de petits arbres poc poblats intenten fer ombra, deixant tot l’àmbit completament desprotegit
Raval de Montserrat: “Tot ciment i amb ‘solanera’ tot el dia”
“Sembla mentida que els de l’Ajuntament no ho vegin!, afegeix la Núria Anglada. El Raval de Montserrat és un dels espais més transitats i el cor institucional de la ciutat. Aquesta centralitat contrasta amb la migrada vegetació de la plaça, reduïda a petits arbres laterals que deixen tot el centre completament exposat a una “solanera” implacable. La manca d’ombra es fa evident, per exemple, a la Festa Major, quan acull la Diada Castellera. Amb les temperatures darrerament desbocades, l’impacte directe del sol s’ha fet tan dur que es va haver d’avançar l’horari habitual.
Altres punts mencionats
“Els ponts que creuen l’avinguda del Vallès” - @ angelsr_b
“Els carrers perpendiculars a la carretera de Montcada com el carrer de Pare Font” - @puripimpam
“La plaça de Lluís Companys” - @laiafyb
“La paret de l’escola Ramón y Cajal, és un fuet” - @terevinyet