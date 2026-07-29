VÍDEO | Lildami presentarà el nou programa d'aniversaris del canal SX3: "Ens plantem a casa vostra i en muntem una de bona?"

Terrassa

El format "Fes-te la festa" ja ha obert el càsting per seleccionar 10 nens i nenes d'entre 7 i 12 anys que celebrin l'aniversari a la tardor

  • Lildami, aquest abril passat -

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de juliol de 2026 a les 12:45
Actualitzat el 29 de juliol de 2026 a les 13:44

L'artista terrassenc Lildami (Damià Rodríguez) estarà al capdavant de "Fes-te la festa", una de les noves propostes del canal SX3 de 3Cat. El projecte, produït per Glop a Glop Planet SLU, ha obert oficialment el procés de càsting per seleccionar els deu infants que protagonitzaran l'espai.

El format consistirà a organitzar celebracions tematitzades per a 10 "súpers" d'entre 7 i 12 anys que facin els anys durant la tardor —entre els mesos de setembre, octubre i novembre—. Durant cada lliurament, l'artista egarenc i el seu equip de col·laboradors s'encarregaran de dissenyar i muntar la festa a mida.

El mateix Lildami ha sigut l'encarregat de fer la crida a les famílies a través de les xarxes socials del canal, adreçant-se a tots aquells pares i mares que vulguin fer la millor celebració als seus fills i no sàpiguen per on començar:

"Al Super3 estem preparant un programa de festes d'aniversari. El meu equip d'especialistes i jo us ajudarem a organitzar la festa més fabulosa. Que ens plantem a casa vostra i en muntem una de bona?"

Com participar al càsting

Per formar part de la selecció, les famílies interessades han d'enviar un correu electrònic a l'adreça sx3.bustia@3cat.cat explicant per què l'infant vol participar en el programa. A partir d'aquí, la productora es posarà en contacte amb les famílies seleccionades. El termini d'inscripció estarà obert fins al 6 de setembre.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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