VÍDEO | Lildami presentarà el nou programa d'aniversaris del canal SX3: "Ens plantem a casa vostra i en muntem una de bona?"

L'artista terrassenc Lildami (Damià Rodríguez) estarà al capdavant de "Fes-te la festa", una de les noves propostes del canal SX3 de 3Cat. El projecte, produït per Glop a Glop Planet SLU, ha obert oficialment el procés de càsting per seleccionar els deu infants que protagonitzaran l'espai.
El format consistirà a organitzar celebracions tematitzades per a 10 "súpers" d'entre 7 i 12 anys que facin els anys durant la tardor —entre els mesos de setembre, octubre i novembre—. Durant cada lliurament, l'artista egarenc i el seu equip de col·laboradors s'encarregaran de dissenyar i muntar la festa a mida.
El mateix Lildami ha sigut l'encarregat de fer la crida a les famílies a través de les xarxes socials del canal, adreçant-se a tots aquells pares i mares que vulguin fer la millor celebració als seus fills i no sàpiguen per on començar:
"Al Super3 estem preparant un programa de festes d'aniversari. El meu equip d'especialistes i jo us ajudarem a organitzar la festa més fabulosa. Que ens plantem a casa vostra i en muntem una de bona?"
Com participar al càsting
Per formar part de la selecció, les famílies interessades han d'enviar un correu electrònic a l'adreça sx3.bustia@3cat.cat explicant per què l'infant vol participar en el programa. A partir d'aquí, la productora es posarà en contacte amb les famílies seleccionades. El termini d'inscripció estarà obert fins al 6 de setembre.