Terrassa redueix gairebé a la meitat la contaminació de l'aire en una dècada

Terrassa millora mica en mica la qualitat de l'aire. Els nivells de diòxid de nitrogen (NO2), un dels principals contaminants associats al trànsit i a la indústria, s'han reduït un 46,8% en l'última dècada, passant dels 47 micrograms per metre cúbic registrats el 2015 als 25 del 2025. Així ho ha anunciat aquest dimarts el tinent d'alcalde de Transició Ecològica, Noel Duque, durant la presentació del balanç del Pla municipal de millora de la qualitat de l'aire, horitzó 2025.
"Estem fent els deures i podem dir tranquil·lament que som una de les ciutats que estem fent millor la feina per millorar la qualitat de l'aire", ha afirmat Duque, que ha destacat que els nivells actuals són similars als registrats durant el 2020, en plena pandèmia de la covid-19, quan la mobilitat i l'activitat industrial es van reduir de manera excepcional. "S'ha de ser molt valent per fer canvis de trànsit, baixar la velocitat o implantar zones de baixes emissions. Després aquí tenim els resultats", ha defensat.
El segon pla municipal ha assolit el 84% de les actuacions previstes. D'aquestes, un 56% ja s'han completat, un 28% continuen en execució perquè són mesures permanents i un 16% s'han replantejat per adaptar-les a les necessitats detectades durant el seu desplegament.
Les dades situen Terrassa àmpliament per sota del límit legal vigent de la Unió Europea, fixat en 40 micrograms per metre cúbic de NO2. Tot i això, la normativa europea serà més exigent a partir del 2030, quan aquest màxim passarà a ser de 20 micrograms. Amb els 25 actuals, la ciutat ja s'hi aproxima.
Duque s'ha mostrat convençut que aquest objectiu s'assolirà. "Penso que arribarem fàcilment als 20 que dicta la UE", ha assegurat, confiant que la consolidació de la Zona de Baixes Emissions, la renovació del parc de vehicles i la implicació de la indústria permetin continuar reduint les emissions. L'Ajuntament, però, fixa la mirada encara més amunt. L'Organització Mundial de la Salut recomana un valor guia de només 10 micrograms per metre cúbic. "Jo ja em centraria en l'objectiu que marca l'OMS, que seria l'excel·lència", ha afirmat el tinent d'alcalde.
Amb el tancament del pla 2025, l'Ajuntament ja treballa en un nou document estratègic amb horitzó 2031. Aquest s'alinearà amb el nou Pla de qualitat de l'aire de la Generalitat i amb la directiva europea que entrarà en vigor els pròxims anys. L'objectiu, segons ha avançat Duque, serà consolidar les mesures que han demostrat ser efectives i continuar avançant cap a una ciutat amb menys emissions. "És una carrera de fons, però tenim clar cap on hem d'anar", ha conclòs.
Reforç de la xarxa de control
A banda de l'estació oficial de la Generalitat situada a la rambleta del Pare Alegre, Terrassa estrena també una de nova a Vallparadís. Per la seva banda, l’Ajuntament també ha reforçat el seguiment de la qualitat de l'aire amb una xarxa pròpia formada per 32 captadors passius distribuïts arreu del municipi, especialment dins l'àmbit de la Zona de Baixes Emissions i a l'entorn de grans infraestructures com la C-58 i la B-40.
A més, aquest 2026 s'ha incorporat una nova xarxa de 20 sensors instal·lats en edificis municipals, que permetrà obtenir dades encara més detallades sobre l'evolució de la contaminació als diferents barris. Les mesures confirmen que els punts més propers a les grans vies de circulació continuen registrant els valors més elevats, mentre que en zones més allunyades del trànsit, com el parc de Vallparadís, les concentracions són sensiblement inferiors.