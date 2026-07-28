Concurs del Diari de Terrassa: "Captura el sabor del teu estiu!"

Abans de les vacances, després d'un dia de platja o de piscina, durant una escapada a la muntanya o en un sopar a la fresca. L'estiu és sinònim de bons àpats, de sobretaules interminables i de moments compartits al voltant d'una taula. Amb aquesta idea, el Diari de Terrassa torna a posar en marxa una nova edició del seu concurs fotogràfic d'estiu, que enguany canvia de temàtica i posa el focus en la gastronomia.
Després de l'èxit de la convocatòria de l'any passat -amb més de 250 participants-, dedicada a les imatges més estiuenques amb un toc terrassenc, aquesta vegada el repte és immortalitzar el menjar de l'estiu. Busquem fotografies originals en què els protagonistes siguin els plats, les begudes o els àpats que acompanyen les vacances: des d'un esmorzar amb vistes fins a una paella familiar, un gelat passejant per la ciutat, un pícnic o un sopar sota les estrelles.
L’únic requisit indispensable és que a la instantània hi aparegui menjar. Però a més de la qualitat fotogràfica, el jurat valorarà especialment la creativitat de la proposta, la capacitat de transmetre l'essència de l'estiu i la presència d'algun element que evoqui Terrassa, ja sigui un espai emblemàtic, un producte local o qualsevol detall que aporti un toc terrassenc a la imatge.
Com participar-hi?
Participar és molt senzill. Només cal enviar una fotografia a concurs@diarideterrassa.com o al WhatsApp 669 457 116, indicant:
- Nom i cognoms.
- Telèfon de contacte.
- Una breu descripció de la fotografia (on i quan s'ha fet, què hi apareix o qualsevol detall que ajudi a contextualitzar-la).
Cada participant podrà presentar la seva millor mirada gastronòmica de l'estiu per optar als tres premis. El termini per participar-hi finalitza el 13 de setembre de 2025.
Els premis: tres experiències gastronòmiques
Els guanyadors podran gaudir de tres experiències culinàries maridades amb vins i escumosos de Raventós-Basagoiti.
Primer premi (valorat en 206 euros): dos menús degustació al restaurant El Cel de les Oques, maridats amb Raventós-Chevalier Allier 2025 eco i Raventós-Chevalier Brune 2023 eco.
Segon premi (valorat en 101 euros): dos menús Boix al restaurant Can Pobla de Matadepera, acompanyats d'una ampolla de Raventós-Basagoiti Inicial eco 2023.
Tercer premi (valorat en 52 euros): un menú Traka per a dues persones al restaurant El Porró, maridat amb una ampolla de St. Gorg Brut Nature eco & Demeter 2024.