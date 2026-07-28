Els comerciants de Can Palet estrenaran una nova festa a Vallparadís a la tardor

Can Palet estrenarà la primera Festa del Comerç al parc de Vallparadís el dissabte 3 d’octubre. Per garantir-ne l’èxit, l’Associació de Comerciants va demanar dilluns en una reunió amb el regidor de Comerç, Xavier Cardona, i la regidora del Districte 3, Montserrat Alba, més suport institucional. “Demanem que es bolquin més amb les botigues dels barris i no ho centralitzin tot al centre”, assenyala Olivia Ferre, secretària de l’entitat. Segons Ferre, la implicació del consistori és clau en la difusió: “No és el mateix fer promoció nosaltres, que l’Ajuntament, ells tenen més pes”.
La festa se celebrarà a la zona de l’escenari Vela i tindrà un to lúdic i familiar. La intenció és que hi hagi parades de les botigues de Can Palet, però també estan oberts a la resta de Terrassa. “No és només nostra la festa, quan tanquem les inscripcions obrirem a la gent de fora que vulgui posar-hi una parada”, aclareix Ferre. L’oferta es complementarà amb música en directe, l’actuació d’un cor rociero i tallers organitzats juntament amb l’escola i la biblioteca del barri. S’ha triat l’octubre per esquivar la forta calor i aprofitar que, un cop finalitzat el calendari de festes majors dels barris, hi ha més disponibilitat per aconseguir material, com ara les carpes i taules que cedeixen entitats com Prodis.
Mirant ja al Nadal
La campanya de Nadal va ser l’altre gran eix de la reunió. Després de l’èxit de l’any passat, l’objectiu és mantenir l’arbre patrocinat al centre cívic Alcalde Morera i els bitllets gratuïts per al tradicional trenet. La principal reivindicació, però, continua sent l’enllumenat. “Fins que no hi va tornar a haver associació l’any 2024, no s’han recordat de nosaltres”, lamenta Ferre. El consistori s’ha compromès a instal·lar-hi més llums aquest any. Des de l’associació fan una valoració “molt positiva” de la trobada, destacant la clara “voluntat” de l’equip de govern d’ajudar el petit comerç de barri a assegurar el relleu generacional davant la pressió de les grans superfícies i els nous hàbits comercials. “Al final el client és qui mana en el consum, però si des de l’associació donem més vida als carrers, potser aconseguim que es quedin a casa”, conclou Olivia Ferre.
L’associació consolida així un calendari actiu: després de celebrar a la primavera una desfilada que ja és sempre molt esperada i una jornada de botigues al carrer, ara l’entitat fa el gran salt per aterrar a la tardor a Vallparadís.