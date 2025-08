Dispositiu policial a l’Estació del Nord acaba amb tres denúncies per drogues i una arma prohibida

La Policia Municipal de Terrassa va realitzar, ahir dijous 31 de juliol a la tarda, un dispositiu de vigilància a l’Estació del Nord amb l’objectiu de reforçar la seguretat i prevenir conductes incíviques en aquest entorn de gran afluència.

Com a resultat del control, els agents van identificar un total de 20 persones. D’entre aquestes, dues van ser denunciades per tinença de substàncies estupefaents i una tercera per portar una arma prohibida, en el marc de la normativa sobre seguretat ciutadana.

L’operatiu s’emmarca en les actuacions periòdiques que la Policia Municipal desenvolupa en punts estratègics de la ciutat per garantir una convivència segura i detectar possibles infraccions. El cos manté la vigilància activa en estacions i zones amb gran mobilitat per reforçar la percepció de seguretat entre els usuaris del transport públic.

Denunciades sis persones per fer un botellot i molestar al veïnat prop de la Casa Baumann

Per una altra banda, la Policia Municipal de Terrassa va identificar i denunciar dimecres passat, 30 de juliol, sis persones que estaven realitzant un botellot i generant molèsties al veïnat a la zona del parc Vallparadís, prop de la Casa Baumann. Els fets van tenir lloc al voltant de les deu de la nit, durant una patrulla nocturna de vigilància.

Els agents van ser alertats de la presència d’un grup que consumia alcohol a la via pública i provocava sorolls. En apropar-se al lloc indicat, els membres del grup van intentar fugir corrents, però van ser finalment interceptats pels efectius policials.

Després de ser identificats, tots sis van ser denunciats per pertorbar el descans dels veïns i incomplir la normativa municipal que regula el consum d’alcohol en espais públics. L’actuació s’emmarca en els dispositius de seguretat que la policia local duu a terme durant les nits d’estiu per prevenir incivismes a la ciutat.