Terrassa recupera gran part dels regs per aspersió

Després de mesos d’aturada total per les restriccions de la sequera, els sistemes de reg per aspersió de Terrassa per fi tornen a funcionar amb normalitat en gran part dels espais verds, segons fonts municipals. Molts d’aquests espais, havien comentat els veïns, presentaven algunes àrees de gespa seca les últimes setmanes.

L’alcalde Jordi Ballart ha confirmat aquest dijous, de fet, a les seves xarxes socials que molts regs ja estan en marxa, “com ara al parc de Vallparadís, la zona de Can Jofresa, la plaça de la Bicicleta, el passeig de les Lletres, la Rambleta del Pare Alegre, el parc de Roc Blanc, la plaça Montserrat Alavedra i molts punts de barris i zones de la ciutat”. La manca de funcionament durant un període tan prolongat va provocar incidències diverses i un deteriorament d’instal·lacions: vàlvules, tubs, quadres elèctrics, programadors i altres elements van patir avaries o desgast.

Moltes d’aquestes incidències es van detectar arran dels controls preventius per evitar la legionel·la i s’han anat resolent progressivament. Tanmateix, com recorda l’Ajuntament, els sistemes de reg estan exposats a la intempèrie i a possibles actes incívics o danys provocats per animals, cosa que fa que les reparacions siguin habituals.

Actualment, encara hi ha punts de la ciutat on es duen a terme treballs de manteniment o ajust, així com la resolució d’avaries que apareixen en el moment que les xarxes tornen a estar en funcionament. Paral·lelament, també s’ha treballat en la recuperació de les fonts ornamentals, que van estar apagades pel mateix motiu. S’han revisat sistemes de bombeig, netejat i desinfectat instal·lacions i comprovat el funcionament dels circuits per posar-los en marxa.

L’Ajuntament destaca que aquestes actuacions formen part de l’esforç per mantenir els espais públics en bon estat, però insisteix en la necessitat de fer un ús responsable i sostenible de l’aigua, en un context de canvi climàtic i escassetat hídrica recurrent.