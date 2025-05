En marxa el projecte perquè Terrassa tingui el plató més gran de l'Estat

Ja es coneixia la voluntat perquè el Parc Audiovisual de Catalunya (PAC), a Terrassa, tingués una ampliació per guanyar dos platós més -un d'ells, l'espai diàfan més gran d'Espanya-, però ara, aquest projecte esdevé una realitat. L'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, acompanyat pels tinents d'alcalde Xavier Cardona i Joan Salvador, i la regidora Montserrat Alba, ha rebut aquest dijous el conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, per anunciar la licitació de la redacció del projecte arquitectònic per construir dos platós nous de grans dimensions al PAC. "L'any 2005, el president Pasqual Maragall i la consellera Caterina Mieras van ser els que van creure en el projecte del PAC. Ara podem constatar que aquella va ser una gran idea. És una aposta no només de la ciutat de Terrassa, és una aposta de país", ha explicat l'alcalde, durant la visita a les instal·lacions. El conseller també hi ha volgut afegir que "a Terrassa, al plató de Catalunya, ja som dipositaris de l'epicentre de la infraestructura més gran de platós al nostre país, però no ens podem conformar amb això. És el moment de fer un salt d'escala i de doblar aquesta capacitat d'infraestructura i fer el plató més gran del país".

L'ampliació del PAC compta amb una inversió de 10 milions d'euros per part de la Generalitat i 3 milions d'euros per part de l'Ajuntament de Terrassa. Els nous platós es construiran a la parcel·la P3 del PAC, que té una superfície de 6.419 m2, on també s'hi edificarà una part dels serveis auxiliars de les produccions audiovisuals, com magatzems i tallers per a la construcció de decorats. La previsió és començar les obres el novembre de 2026 i acabar-les l'estiu de 2028.

Un salt d'escala per a Terrassa i per al país

El gran atractiu de l'ampliació dels dos nous platós és la magnitud d'aquesta obra. Actualment, el PAC disposa d'un total de 3.350 m2 d'espai de plató entre els quatre platós existents. Un cop acabada l'ampliació, l'espai de platós gairebé es duplicarà i serà d'uns 6.550 m2, cosa que permetrà acollir també el doble de produccions. Un dels nous platós serà de 1.000 m2, i l'altre serà de 2.200 m2, esdevenint així l'espai diàfan més gran de l'estat. Fins ara, Catalunya disposava de 68 platós, dels quals només tres eren superiors als 1000 m2, i cap d'ells superava els 1.500 m2. Ara, Terrassa comptarà amb el major plató, de llarg, fet que, com bé ha argumentat Ballart, "situa la ciutat com un referent, clarament, del sector audiovisual, i el gran plató de Catalunya, encara es consolida més el dia d'avui".

L`alcalde Jordi Ballart i el conseller Albert Dalmau, durant la visita al Parc Audiovisual

Nebridi Aróztegui

Les noves instal·lacions de Terrassa podran destinar-se a diferents tipus de rodatges de produccions audiovisuals. Als nous platós s'hi podran acollir tant rodatges de publicitat de pocs dies com gravacions o emissions en directe de programes de televisió amb públic, així com produccions de ficció de gran format que necessitin instal·lar un campament base a Terrassa i que, per tant, s'hi puguin estar durant setmanes o mesos. Pel que fa al plató gran en concret, l'objectiu principal serà acollir grans produccions de ficció de gran ambició o projecció internacional, publicitats i especialment programes de directe de televisió o també per a plataformes, que requereixen de molt espai per muntar grans escenaris i rebre molt públic. La idea és que ambdós platós puguin funcionar tant de manera independent com compartint part o la totalitat dels espais amb altres platós del parc, si les produccions ho requereixen, i que la comunicació entre les diverses àrees del PAC sigui fàcil i fluida.

Els dos platós tindran aïllament acústic i climatització, passarel·les tècniques per accedir a les estructures que permeten il·luminar i moure els decorats i espais habilitats per acollir produccions amb les darreres tecnologies, com les tècniques de producció virtual. Concretament, el plató 5 tindrà una superfície 2.200 m2 i una alçada lliure de 15 metres. D'altra banda, el plató 6 comptarà amb una superfície 1.000 m2, amb una alçada lliure de 12 metres. També s'habilitaran nous espais destinats a l'aparcament del Parc Audiovisual de Catalunya, per tal de fer possible l'augment d'activitat que aquesta ampliació suposarà per a tot el complex.

Una aposta, també per la llengua

Aquesta ampliació també serveix com una eina de promoció de la llengua a través d'un dels canals més importants en aquest aspecte: el sector audiovisual. "La nostra llengua necessita també cultura, continguts fets en català, i, per tant, el sector audiovisual és clau, i, per tant, també, si volem una llengua forta, també necessitem que es produeixin continguts en la nostra llengua, i havíem de posar facilitats per això", reforçava el conseller Dalmau, a la vegada que afirmava que "volem poder competir amb els platós més grans i amb els platós més preparats tecnològicament, perquè el conjunt de la producció audiovisual a Catalunya, Espanya i Europa es pugui concentrar aquí a Catalunya, especialment a la ciutat de Terrassa".

L'any passat va ser un any de rècord pel que fa a les produccions dutes a terme al PAC, amb un total de 55 obres. "No només és positiu per a la llengua catalana -apuntava l'alcalde, Jordi Ballart-, també aflora el talent que tenim a casa nostra i, a més a més, funciona com un motor econòmic per a la ciutat".

Un pas endavant rellevant per al Catalunya Media City

La licitació anunciada avui representa un nou pas endavant del hub audiovisual del Catalunya Media City. El març passat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va presentar les actuacions en marxa per donar un impuls definitiu al projecte en un acte celebrat a les Tres Xemeneies del Besòs.

El Catalunya Media City és una aposta de país basada en la col·laboració publico- privada que té per objectiu que Catalunya tingui un centre de referència en producció, recerca, capacitació i especialització professional i serveis per als sectors audiovisuals, de continguts digitals i del videojoc. Un parc tecnològic i formatiu de nova generació, dotat d'infraestructures i serveis amb vincles en l'àmbit local, regional i internacional que té com a referents hubs emblemàtics internacionals com el de Hilversum, als Països Baixos, i el MediaCity UK, al Regne Unit.

La Nau de Turbines de l'antiga central elèctrica de les Tres Xemeneies es convertirà en el futur epicentre del hub, amb centres formatius, espais d'innovació, experiència audiovisual i suport empresarial i infraestructures per a la producció audiovisual. La redacció del projecte de rehabilitació i ampliació de la Nau de Turbines ja està en marxa, i es preveu que les obres comencin després de l'estiu de 2026.

Segons els calendaris de treball definits, es preveu que tant la Nau de Turbines com els dos nous platós del Parc Audiovisual de Catalunya estiguin acabats i en funcionament a finals de 2028.