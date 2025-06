Inaugurat el programa CST Mou-te

La sala d'actes Joan Costa Roma de l'Hospital Universitari de Terrassa ha acollit aquest dimarts al matí la jornada de presentació del CST Mou-te. Aquesta iniciativa estratègica que promou el CST té com a objectiu promocionar la salut mitjançant l'activitat física. El programa està adreçat tant als professionals de la salut com a la ciutadania, en col·laboració amb agents del territori i institucions vinculades a l'àmbit esportiu, social i sanitari.

La jornada ha reunit professionals de la salut d’atenció primària, salut pública i comunitària, així com educadors físics, tècnics esportius, fisioterapeutes i representants d’entitats esportives i socials. També s’hi han sumat tècnics de l’administració pública, estudiants i persones interessades en la promoció de l’activitat física com a eina de salut.

La inauguració ha estat a càrrec d’Esteve Fernández, secretari de Salut Pública; Abel García, secretari general del departament d’Esports; Laura Rivas, regidora de Salut de l’Ajuntament de Terrassa i August Sàenz, president del Consorci Sanitari de Terrassa.

Sàenz ha destacat que el projecte del CST vol demostrar l’impacte real de l’activitat física sobre la salut i la vida de les persones, afirmant que "la salut ja no és un complement, sinó una eina per transformar comunitats. I per fer-ho cal la implicació de persones, empreses i institucions".

Esteve Fernàndez ha emfatitzat en el fet que el CST Mou-te és una aposta "per connectar de forma eficaç professionals, entorns i persones, que és el que ens preocupa, per passar de les recomanacions escrites a l'acció". I ha reblat: "Moure'ns no ha de ser només una opció saludable, sinó una part natural de la nostra cultura, del nostre entorn".

Per la seva banda, Abel Garcia ha fet una crida a l’acció: "Hem passat dels titulars a l'acció. L’esport és medicina, però no es ven: es practica. I la pràctica és el repte". Garcia també ha destacat que l’esport va prenent una dimensió cada vegada més important i, prova d’això, n’és la creació del nou departament d’Esports de la Generalitat.

Laura Rivas, per la seva part, ha volgut posar el focus en què el programa "ha d’inspirar cada vegada més terrassencs. Si el conjunt de la població apostés per aquest moviment i per l’activitat física amb plena consciència dels seus extraordinaris avantatges, tindríem un estat general de salut envejable i allunyaríem molts riscos perfectament evitables". Rivas ha tancat la seva intervenció felicitant el CST per la iniciativa del CST Mou-te i ha agraït el compromís constant del Consorci "no només amb l'atenció sanitària sinó també amb la prevenció i la promoció de la salut".

Inauguració del projecte CST Mou-te

Benestar, prevenció i cohesió social

La presentació del projecte CST Mou-te ha anat a càrrec de Montse Bellver, cap de Servei de Medicina de l’Esport del CST i CAR Sant Cugat, qui ha remarcat que l’exercici físic és un element central del nou Pla Estratègic del CST, i ha interpel·lat: "Quants hospitals de Catalunya tenen l’exercici físic en el seu pla estratègic?". Bellver ha explicat que el projecte neix amb la voluntat de fer de l’exercici una eina de benestar, prevenció i cohesió social; per la seva capacitat de millorar la qualitat de vida; per impactar sobre els determinants socials de salut; per generar coneixement i innovació i per ser sostenible ambientalment i econòmicament.

La ponència inaugural l’ha protagonitzat Antoni Trilla, cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, on ha parlat d’esport i salut, ha mostrat dades de pràctica d’esport segons edats, ha esmentat els objectius de la OMS sobre la pràctica de l’esport, ha desgranat els canvis que s’haurien de fer en els plans d’estudi de la carrera de Medicina (com la creació d’assignatures específiques, integració transversal, pràctiques clíniques, o la capacitació del professorat) i ha esmentat les estratègies per a la seva integració curricular.

Trilla ha finalitzat la seva intervenció afirmant que el futur de la medicina i l’exercici físic ha de ser una docència pràctica en la formació mèdica, on els professionals de la salut fomentin i promoguin un estil de vida actiu. "Tot això gràcies a una formació mèdica adequada i amb els recursos necessaris. Així l’exercici físic podrà ser una de les eines fonamentals per a prevenir i tractar malalties", ha manifestat.

La primera taula rodona, sota el títol "Beneficis de l’exercici físic per la salut al llarg de la vida", ha estat moderada per Montse Bellver i ha comptat amb les intervencions de Cèlia Garcia, directora d’Infermeria d’Atenció Primària del CST, amb "Educació per la salut durant la infància i l’adolescència"; Mariona Violán, coordinadora de Promoció de l’Activitat Física del Consell Català de l’Esport i secretària General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, amb "El repte de convertir l’exercici físic en un hàbit de vida"; Joan Ars, fisioterapeuta del Parc Sanitari Pere Virgili i doctorat en Medicina, amb "Longevitat saludable i activitat física"; i Susana Regüela, cap de la Unitat d’Acompanyament de la Carrera Esportiva (ACE) del CAR Sant Cugat, amb "Exercici físic i esport per la salut mental".

Per finalitzar la taula, Montse Bellver ha demanat als assistents que definissin amb una paraula o frase breu els beneficis de l’esport per a la salut humana. Les respostes han estat: entrenament per arribar a la vellesa, autonomia, repte i guardiola de beneficis en salut per a l’endemà.

Després de l’esmorzar saludable ha tingut lloc la segona taula, moderada per Cristina Roure, directora d’estratègia del CST. Ha comptat amb les intervencions d’Antonio Sánchez, cap del Servei de Cardiologia del CST, amb "El poder de l’exercici físic per abordar la malaltia"; Isabel Arrieta, directora de Recursos Humans i Gestió de Persones del CST, amb "L’exercici físic per un entorn de treball saludable"; Albert Moncada, subdirector general de Promoció de la salut de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, amb "El paper del Departament de Salut en la implementació de l’exercici físic com a estàndard de pràctica clínica i hàbit saludable"; Laura Rivas, regidora de Salut de l’Ajuntament de Terrassa, amb "Paper del món local en la promoció i la continuïtat dels programes de prescripció de l’exercici físic"; i Ramon Terrassa, director del CAR Sant Cugat, amb "Paper de l’esport d’elit en la incorporació de l’exercici físic com un hàbit de vida a la Societat".

La conferència final ha estat a càrrec de Miquel Pucurull, autor del llibre "Mai no és tard". La seva xerrada ha estat fidel a la tasca que realitza habitualment visitant casals de gent gran i d’altres entitats per explicar la seva experiència personal a partir de l’exercici físic i, així, promoure’l. Pucurull ha destacat la importància de ser actius físicament i mentalment, a més de cuidar l’alimentació per tal d’envellir saludablement.

La cloenda ha anat a càrrec de Ferran García, director gerent del CST, que ha remarcat que "avui és un dia feliç perquè presentem el projecte que hem estat treballant un any i que ara compta amb un pla estratègic de salut i esport".

Finalment, tots els assistents s’han desplaçat al gimnàs de Rehabilitació, on ha tingut lloc una activitat física grupal conduïda per Fermín Oliete, fisioterapeuta del CAR Sant Cugat i Tai Pérez, fisioterapeuta del Consorci Sanitari de Terrassa. Els més de 80 participants han realitzat diverses taules d’estiraments i exercicis de pes corporal per tal de tancar aquesta jornada.