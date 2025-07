Retiren el tendal de la Torre del Palau, danyat per la dana

El tendal de la plaça de la Torre del Palau, un dels elements instal·lats aquest estiu per crear zones d’ombra a l’espai públic, s’ha hagut de retirar després que la dana del passat 12 de juliol en fes malbé les fixacions. Segons fonts municipals, s’està treballant per reforçar l’estructura i garantir-ne la seguretat abans de tornar-lo a col·locar. La previsió és que la lona es torni a instal·lar tan bon punt això es resolgui tècnicament.

Aquest tendal forma part del conjunt d’estructures d’ombra que l’Ajuntament de Terrassa ha desplegat aquest estiu en almenys cinc espais públics de la ciutat. L’objectiu és afavorir el confort tèrmic durant els mesos més càlids, especialment en zones de pas o trobada, com places o espais de joc infantils.

Aquest any, el consistori ha col·locat diversos tendals com a la plaça de la Font de l’Apotecari, la plaça de la Pau, la plaça de la Cooperativa i la zona de petanca del parc de Sant Jordi, a més del de la plaça de la Torre del Palau, que ja s’havia instal·lat l’any passat. Totes aquestes instal·lacions formen part d’una prova pilot per testar diferents models i sistemes segons l’ús i l’emplaçament.

Aquesta voluntat de testeig respon també a incidències prèvies, com la de l’estiu passat al carrer de Sant Pere, on un dels tendals va caure pocs dies després de ser instal·lat a causa de problemes amb els ancoratges, que no suportaven bé el pes i afectaven les façanes. Enguany ja no s’ha tornat a col·locar en aquest punt.

Les lones dels tendals estan fetes amb teles ignífugues i pensades per adaptar la ciutat als episodis climàtics extrems, especialment davant les onades de calor dels darrers estius.