Un projecte de MútuaTerrassa rep un premi d'excel·lència en gestió sanitària

El projecte “Millora de la continuïtat assistencial amb els equips integrats d’Atenció Primària i Cardiologia”, promogut per la Dra. Marta Campreciós, cap del servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT), i la Dra. Teresa Mur, coordinadora assistencial d’Atenció Primària-Ambulatòria de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT), ha estat distingit amb el primer accèssit dels Premis “IESE-Novartis a l’Excel·lència Operativa en Gestió Sanitària, Edició 2025”.

Es tracta d’un projecte liderat conjuntament pel servei de Cardiologia de l’HUMT i l’Atenció Primària-Ambulatòria de la FAMT. Aquests guardons tenen com a objectiu estimular projectes innovadors que ajudin a orientar el sistema sanitari a la generació de valor. El projecte ha estat reconegut en la categoria d’iniciatives innovadores de millora de processos assistencials enfocades a l'harmonització dels diferents nivells d'atenció sanitària i social.

En aquest sentit, el treball distingit —en el qual han participat activament diversos professionals de l’entitat, tant d’Atenció Primària com del servei de Cardiologia— parteix de la base que l’Atenció Primària és la porta d’entrada al sistema sanitari i el punt d’inici per accedir al segon nivell, sempre mitjançant la derivació. “Està demostrat que la bona relació i coneixement mutu entre nivells és clau per a una correcta continuïtat assistencial, així com el fet d’atendre a la persona al nivell assistencial adient en cada moment del procés i sempre a través d’una atenció orientada al valor”, assegura la Dra. Mur.

La idea inicial del projecte va ser detectar les possibles àrees de millora respecte a l’atenció cardiològica. “Amb l’inici de l’activitat de cardiologia mancomunada amb el servei de Cardiologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, es va decidir anar més enllà de la simple col·laboració i apostar per un model d’atenció integrada AP-Cardiologia, amb els objectius d’apoderar l’Atenció Primària, consolidar un model de referent de cardiologia dins dels equips d’Atenció Primària, fomentar la interconsulta sense pacient, així com potenciar les sessions grupals, adequar derivacions i reduir la llista d’espera de cardiologia i realitzar formació continuada”, precisa la Dra. Campreciós.

El treball reconegut també incorpora els passos que es van seguir per dur a terme la integració i les particularitats del model de treball emprat. Els resultats del projecte constaten una reducció considerable de les derivacions totals, de la ràtio de derivacions observades/esperades, així com de la llista d’espera per a la primera visita al servei de Cardiologia. L’elevada satisfacció dels i les professionals amb el model de referència es basa sobretot en el bon feedback entre Atenció Primària i Cardiologia, que permet l’aprenentatge i progressar en pràctiques de valor que millorin l’atenció a les persones amb patologia cardíaca.