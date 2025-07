Intervenen dues armes de guerra i una pistola a Terrassa, de dos detinguts vinculats al narcotràfic

La Policia Nacional ha detingut dos homes vinculats amb el grup de narcotraficants que va intentar introduir 70 quilos de cocaïna oculta en maquinària agrícola a través del Port de Barcelona l'any passat. Els agents també han detingut la parella d'un d'aquests individus a la qual es van intervenir petites quantitats de droga preparades per a la seva distribució. En l'escorcoll dels domicilis d'aquestes persones a Terrassa i Badalona es van localitzar un fusell de combat, un subfusell modificat, una pistola, un silenciador, un detector de senyal i un rastrejador, 500 cartutxos i diferents quantitats de droga. L'actuació és la segona part de l'operació Atacama i hi ha col·laborat la Policia d'Investigacions de Xile i l'OFAST Francesa.

La investigació es va iniciar arran de la primera fase de l'operació Atacama amb què es va aconseguir l'any 2024 desarticular una organització criminal dedicada a introduir cocaïna pel Port de Barcelona. Gràcies a la col·laboració internacional es va detenir sis persones a França i nou a Xile quan pretenien introduir 70 quilograms de cocaïna ocults a l'interior de maquinària agrícola amb destinació final a França.

En aquesta segona fase, la cooperació internacional també va resultar fonamental per detectar dos membres més d'aquesta organització assentats a la província de Barcelona i sobre els quals França havia emès una OEDE.

Un cop identificats i localitzats es van fer dues entrades i escorcolls, un d'ells en un domicili de Terrassa on van trobar dues armes llargues d'ús militar -CETME i subfusell M1 modificat- llistes per fer foc, una pistola i 500 cartutxos de calibre diferent. Per aquests fets, l'home va ser detingut com a presumpte responsable d'un delicte de pertinença a organització criminal, tràfic de drogues, tinença il·lícita d'armes i dipòsit d'armes de guerra.

A l'altre escorcoll que es va fer en un habitatge de Badalona es van intervenir 50 grams de cocaïna, 42 grams de MDMA, 11 grams de tusi i 8 grams d'èxtasi. A més, els agents van intervenir una bossa amb petites quantitats de substància preparades per a la distribució així com 1990 euros en bitllets fraccionats a la parella d’aquest membre del grup. Finalment, l'home va ser arrestat com a presumpte responsable d'un delicte de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal i a la dona se li va imputar un delicte de tràfic de drogues.