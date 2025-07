D'un lloc remot de Xile a Terrassa: així canvia el cel nocturn per la contaminació lumínica

Manel Soria, professor de l’Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i pioner en la fotografia de cels nocturns, ha recorregut alguns dels indrets més foscos del planeta per captar la bellesa de la nit. Amb la càmera en mà, ha visitat indrets tan diversos com Xile, a 200 quilòmetres al sud de Santiago; l’illa de La Palma, al Roque de los Muchachos; el Turó de l’Home, al Montseny; el Montcau i, fins i tot, ha fotografiat el cel des del centre de Terrassa.

Soria alerta que la contaminació lumínica és “un problema greu que afecta les principals zones urbanes”, i recorda que el seu impacte va molt més enllà d’una molèstia visual. “Afecta els éssers vius, la flora i la fauna, i sovint no en som conscients”, adverteix.

Les seves fotografies, preses amb paràmetres tècnics fixes, ISO 3200, 30 segons d’exposició, obertura f/2.8 i un balanç de blancs de 4000K, mostren la diferència entre la nit tal com la veiem a la ciutat i als punts més remots. A la part superior pots veure el resultat d’aquestes imatges, que posa en evidència la pèrdua del cel estrellat a la ciutat, però també en menor mesura en llocs naturals com el Turó de l'Home.

Aquestes imatges de Soria conviden a reflexionar sobre la necessitat de protegir el cel nocturn, no només per a l’observació astronòmica, sinó també per preservar els ecosistemes i la salut de tots els éssers vius.