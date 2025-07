Quatre denunciats en un dispositiu per combatre accions incíviques al barri de Sant Llorenç

La Policia Municipal de Terrassa ha realitzat aquest dijous de matinada un dispositiu de seguiment i vigilància a diverses places del barri de Sant Llorenç en les que s’hi han detectat comportaments incívics, sorolls i consum i tinença d’alcohol i substàncies.

Durant la intervenció s'han identificat un total de 8 persones, de les quals tres van ser denunciades per tinença i consum de substàncies estupefaents; a més, s'ha efectuat una citació.

En concret, al dispositiu realitzat a la plaça del Mil·lenari s'han identificat dues persones, una de les quals ha estat denunciada per tinença d’estupefaents. Aquesta persona també ha rebut una acta de citació. A la plaça de la Font Freda s'han identificat dues persones més, sent denunciada una d’elles per consum d’una cigarreta amb substàncies estupefaents.

També s'ha identificat una persona a la plaça de la Font de la Pola, que ha estat denunciada per consum d’alcohol i per causar molèsties al veïnat. A més, s'han identificat dues persones a la plaça interior del carrer de la Castellassa i una altra al carrer Montcau, que ha estat denunciada per tinença de substàncies estupefaents.

Aquestes actuacions formen part del compromís de l’Ajuntament per garantir la convivència i el respecte en els espais públics, així com la seguretat i tranquil·litat dels veïns i veïnes del barri. El ple va aprovar el juny per unanimitat combatre l'incivisme a Sant Llorenç. Llavors, el tinent d'alcalde de Territori i regidor de Seguretat, Xavier Cardona, va anunciar que hi hauria més vigilància policial nocturna al barri.