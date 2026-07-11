El dermatòleg de Terrassa Ramon Grimalt contra la teoria de la "durícia solar": "El càncer de pell és una cosa acumulativa"

Calor, vacances, més hores de sol... Ens trobem en un context ideal per sortir de casa i anar a llocs a l'aire lliure per refrescar-nos, com platges i piscines, o per fer alguna excursió. Tot i això, hi ha un factor amb el qual cal anar amb molt de compte, la radiació solar. En un consultori a el programa "El matí de Catalunya Ràdio", el dermatòleg de Terrassa Ramon Grimalt ha aconsellat als oients per tal que puguin gaudir de l'estiu mentre que protegeixen el màxim possible la seva pell.
El doctor ha posat de relleu que a la nostra societat hi ha una dicotomia entre l'estètica i el que és saludable dermatològicament parlant. "Al nostre entorn s'associa el fer bona cara amb haver pres una mica el sol", ha comentat el terrassenc, que ha afegit que "ens autocritiquem estúpidament" pel fet d'arribar al setembre, després de les vacances d'estiu, amb la pell pàlida. Encara que és conscient que la salut és el que hauria de prioritzar-se, ha admès que ell també cau en aquesta visió: "Quan em miro al mirall, encara que no vulgui, m'agrada més la meva imatge si m'ha tocat una mica el sol que si no ho ha fet", ha concedit, i ha afirmat que "és gairebé impossible anar en contra" d'aquesta tendència social.
Deixant el tema estètic a banda, Grimalt ha alertat dels perills que té per a la salut l'exposició continuada a la radiació solar, especialment per a les persones amb certes característiques físiques. "Si vostè té els cabells negres, els ulls marrons i una pell més o menys adequada per viure en un clima mediterrani, potser no necessita protegir-se tant. En canvi, si està fora del seu entorn, és a dir, és rosset o pèl roig, té els ulls blaus o verds, la pell blanca, moltes pigues i vius aquí, sí que has de ser molt estricte", ha concretat.
Si no es prenen les mesures adequades de protecció de manera sistemàtica, les conseqüències poden ser molt dolentes. "El càncer de pell és una cosa acumulativa", ha avisat el doctor de Terrassa, que ha posat un exemple real de la seva consulta: "Aquest dimarts visitava una noia de 32 anys, rossa, amb ulls verds, però que ja tenia el primer càncer de pell —ha relatat—. Per què? Perquè tenia una pell totalment inadequada per viure aquí i ella lluitava contra aques color de pell que no li agradava irrandiant-se al màxim cada estiu".
Durant les seves intervencions, el terrassenc ha carregat contra l'"estupidesa" d'una nova tendència que s'ha fet popular a les xarxes socials, l'anomenada "durícia solar", que afirma que la pell guanyarà resistència natural a la radiació del sol com més s'exposi a ella. "És una salvatjada perquè la radiació solar és acumulativa, el dany és acumulatiu, no depèn de les cremades, sinó de quantes hores has sumat al llarg de la vida", ha insistit l'expert, que ho ha tornat a exemplificar. "Porto 35 anys traient càncer de pell a la gent i a les natges no l'he tret a ningú", ha dit, ja que és una zona del cos que no se sol exposar directament als rajos solars. En qualsevol cas, ha destacat que "la quantitat de radiació solar segura no existeix".
La roba, la millor aliada contra les cremades de pell
A part de la ja coneguda crema solar, un dels consells que ha donat Ramon Grimalt a un dels oients que l'han fet una consulta és la de posar-se roba. "Les marques de crema solar han aconseguit colar un gol al món mèdic, que és que ens hem de despullar per protegir-nos amb crema", ha afirmat, i ho ha titllat de "disbarat". "El pagès de tota la vida treballava tot l'estiu amb màniga llarga, amb pantalons llargs i amb un gran barret de palla i no necessitava gastar ni un ral en cremes de protecció solar", ha comentat l'expert, que ha recomanat escollir roba que tapi més la pell per dur a terme activitats on pugui haver exposició al sol, com les excursions de muntanya.
Una espectadora ha preguntat a Grimalt si protegir-se massa del sol pot conduir a un dèficit de vitamina D, que el cos humà sintetitza, precisament, gràcies a l'exposició a la radiació solar. En aquest cas, el doctor ha tranquil·litzat el públic i ha assegurat que "la mica de sol que ens toca, una mica a les mans i a la cara, només anant pel carrer cinc minuts ja en tenim pro per generar la vitamina D que necessitem". A més, en cas que sigui necessària una quantitat major, ha assegurat, "hi ha fonts de vitamina D molt més saludables" com els suplements.