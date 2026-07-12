Saps on és... la rèplica d’una noia amb una gerra?

Els personatges anònims també treuen el cap per les façanes o els carrers de la ciutat. Són figures sense nom ni procedència, sense data de naixement ni ofici ni benefici. També tenen la seva quota de presència perquè, ja s’ha fet menció anteriorment d’això, no tot han de ser famosos, destacats o coneguts, famosos. Hi ha espai per a desconeguts, modestos o saludats, com passa amb la noia que es pot contemplar a una façana d’un habitatge particular situat al carrer de Lleó XXIII que, per si algú no ho sap, es deia Vicenzo Gioacchino Pecci i va ser papa de Roma entre els anys 1878 i 1903.
Aquesta figura femenina es va plasmar en forma d’esgrafiat que, com també es va apuntar en alguna anterior entrega a aquesta secció, és una tècnica per decorar que radica l’aplicació de dues o més capes de diferents colors o materials en una superfície i, en acabat, es rasca la capa superior.
La noia en qüestió, que s’ha de dir, no té una cara definida porta a la seva mà esquerra una gerra. Té la mà dreta estirada, com si volgués acaronar les plantes naturals que té a sota. La seva vestimenta sembla de segles anteriors, si bé no es pot determinar de quan.
Artista egarenc
L’obra, segons el “Blog del Rafael”, està extreta “d’un dibuix original” de Jacint Morera, un artista egarenc, nascut a la nostra ciutat el 16 de novembre de 1915 i mort a Calonge l’1 de juliol de 1989. Morera, que seria guardonat com a Terrassenc de l’Any en l’edició de 1987 d’aquests premis que organitza el Centre Cultural El Social, va destacar com a pintor, muralista i també fent caricatures. L’esgrafiat, doncs, no era una tècnica que utilitzés i la noia amb la gerra es va copiar d’una creació seva. També és una bona manera de perpetuar la seva obra, amb una rèplica.