Els Castellers de Terrassa inicien la seva ruta pel Baix Llobregat amb l'actuació a les Festes del Mar de Castelldefels

Els Castellers de Terrassa van iniciar aquest passat diumenge el seu desplaçament estiuenc per la comarca del Baix Llobregat amb la seva participació a les Festes del Mar de Castelldefels. L’actuació, celebrada a primera línia de mar, va comptar amb els Castellers de Castelldefels com a colla amfitriona i els Matossers de Molins de Rei com a formació convidada.
La jornada va venir condicionada per les baixes en el tronc i el pom de dalt de la formació blauturquesa, una circumstància habitual en el cap de setmana posterior a la Festa Major de Terrassa. Aquesta situació va limitar l'alçada màxima de les construccions plantejades per la direcció tècnica, que va optar per refermar estructures de la gamma de sis i set pisos amb l'objectiu de rodar els castellers i castelleres de cara als propers compromisos.
Els de la camisa blauturquesa van obrir la seva exhibició amb dos pilars de 4 de salutació. En les rondes de castells, els del carrer Pasteur van mostrar una execució solvent de tot el seu programa: en la primera ronda van segellar un 3d7 descarregat sense complicacions; en la segona van completar el 2d6, una estructura que enguany ja han assolit amb un pis més (2d7); i en la tercera ronda van apostar pel 3d6 aixecat per sota, resolt amb total normalitat.
L'agrupació va cloure la seva aportació a la plaça amb un pilar de 5 de comiat. Un cop finalitzada l'activitat de caire casteller, els membres de la delegació egarenca van participar en un dinar de germanor i una jornada de convivència amb la colla amfitriona.
Pel que fa a les altres formacions, els Castellers de Castelldefels van mantenir el gran nivell exhibit durant el present curs. Després d'iniciar la jornada amb tres pilars de 4, van descarregar el 5d7 a la primera ronda i el 2d7 a la segona. A la tercera ronda, l'intent de 4d8 va quedar desmuntat, optant finalment per descarregar el 3d7 en la quarta ronda i cloure l'actuació amb un pilar de 5 aixecat per sota. Per la seva banda, els Matossers de Molins de Rei van signar una actuació compacta en la qual van descarregar de manera consecutiva el 3d6, el 4d6 i el 2d6, a més de signar dos pilars de 4 d'inici i de comiat.
Pròxims compromisos
Els Castellers de Terrassa continuaran la seva ruta pel Baix Llobregat el diumenge vinent amb una doble cita castellera concentrada en una sola jornada. Al matí, la formació de Terrassa participarà en la diada de la Festa Major de Santa Magdalena a Esplugues de Llobregat, mentre que a la tarda es desplaçarà a la Festa Major de Sant Vicenç dels Horts. Segons el calendari fixat per l'entitat, els assajos oficials a la seu social es mantindran fins a finals de juliol, moment en què s'iniciarà el període de vacances d'estiu fins a la represa de l'activitat, programada pel pròxim 21 d'agost.