La BCT allarga l’horari fins a mitjanit per l’època d’exàmens

La Biblioteca Central de Terrassa (BCT) ampliarà el seu horari entre el 18 de maig i el 20 de juny per convertir-se en aula d’estudi nocturn durant el període d’exàmens. L’equipament obrirà més hores de l’habitual per oferir espais habilitats als estudiants que preparen proves finals i treballs acadèmics.
Així, de dilluns a divendres la BCT estarà oberta fins a les 24 hores, ampliant el servei entre les 20 i la mitjanit. Els dissabtes, l’horari especial serà de 19 a 24 hores. Durant aquesta franja, la biblioteca funcionarà com a aula d’estudi i posarà a disposició dels usuaris una sala amb connexió wifi per a portàtils i dispositius mòbils.
L’objectiu és facilitar un espai tranquil i adequat per als estudiants en plena temporada d’exàmens universitaris i finals de curs.
Paral·lelament, la Biblioteca del Campus de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) obriràu entre el 18 de maig i el 22 de juny en el seu horari habitual de dilluns a divendres de 8.30 a 20.30 hores i el 23 de juny ho farà de 8.30 a 14 hores.
La UPC també ha informat que els dies 30 i 31 de maig i 6, 7, 13 i 14 de juny l’accés a la biblioteca quedarà restringit exclusivament als estudiants del Campus de Terrassa.
A més, les sales d’estudi de l’edifici TR10 del Campus funcionen les 24 hores cada dia de l’any. De dilluns a divendres, entre les 8 i les 21 hores, l’accés és lliure i no cal reserva prèvia. En canvi, durant les nits, caps de setmana i festius, els estudiants de la UPC han de reservar plaça a través de la intranet universitària i identificar-se a recepció abans d’accedir-hi.