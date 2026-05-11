Les escoles de Terrassa se sumen en bloc al “no” a les colònies

Les escoles públiques de primària de Terrassa s’han adherit en bloc al manifest “Aturem les sortides i colònies. Per una educació pública digna i de qualitat”. Una trentena de centres de la ciutat han anunciat aquest dilluns la decisió consensuada de no programar excursions ni estades fora del centre de cara al curs 2026-2027, si res no canvia. Amb aquesta mesura de pressió històrica, els equips docents volen forçar el Departament d’Educació a negociar millores en els recursos i les condicions laborals.
La mesura s’ha pres amb el suport de totes les direccions i claustres. Eva Suárez, directora de l’escola Sant Llorenç del Munt, detalla que és “una decisió consensuada amb tots els treballadors de les escoles públiques, des del personal docent fins al PAS”. Suárez destaca el pes estratègic que té la ciutat en el conjunt del país. ”Assumim la decisió amb responsabilitat perquè Terrassa té molt de pes i acostuma a arrossegar altres ciutats”, remarca.
Feina no remunerada
El motiu principal de l’ultimàtum de no fer més sortides o colònies és l’excés de responsabilitat no reconeguda i la manca crònica de personal. Gemma Fernández, directora de l’escola Josep Ventalló i Vintró, exposa la situació: “Ens agrada molt anar de colònies, però a ningú li agrada treballar gratis”. A més, assenyala que la diversitat actual de l’alumnat requereix moltes més mans. “Això implica haver de tenir més recursos; per a una sortida d’un dia que potser amb dues o tres persones ja faríem, a vegades en necessitem fins a cinc o sis”, detalla.
Les direccions insisteixen que la càrrega que assumeixen és inassumible de manera sostinguda. “Fer una sortida o anar de colònies suposa una responsabilitat pels mestres que mai ningú no es planteja; tenim la responsabilitat les 24 hores. En qualsevol altra feina que faries més hores et pagarien hores extres, però aquí ho fas de manera voluntària i sense cap acompanyament”, lamenta Eva Suárez, advertint que suposa una pressió afegida al dia a dia.
Una mesura reversible
Les direccions envien un missatge de calma per a aquest curs, ja que les sortides previstes a la programació ja estan aprovades pel consell escolar i s’hauran de fer amb normalitat fins al juny. La mesura que plantegen s’aplicaria el curs vinent, malgrat que la porta a la negociació es manté oberta. Laia Galí, docent de l’escola Nova Electra, certifica que han fet pinya per forçar un canvi real. “Tots els centres de primària de la ciutat s’han adherit en bloc. No és una mesura definitiva, depèn del Departament”, adverteix Galí. La professora subratlla que la intenció és fer marxa enrere a la decisió si es garanteixen uns mínims que permetin una atenció individualitzada i digna per a tot l’alumnat.
El col·lectiu docent es planta per forçar l’administració: “És l’única mesura de pressió que tenim; volem unes condicions dignes, no per a nosaltres, sinó per a l’alumnat”, reitera Gemma Fernández.
Un manifest que s’estén per tot Catalunya
El comunicat conjunt de les escoles de Terrassa forma part d’una onada creixent d’adhesions arreu de Catalunya, que ja suma més de 1.011 centres, també alguns instituts de la cocapital vallesana, encara que no tots. El manifest vol posar sobre la taula les dificultats reals que afecten les escoles, com ràtios massa altes. Paral·lelament, les protestes continuaran aquest dimarts amb la jornada de vaga general i la manifestació unitària a Barcelona, que aniran seguides d’altres aturades de caràcter territorial el maig i el juny. Al Vallès Occidental, hi ha convocatòria el dimarts 19 de maig.