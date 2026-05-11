La recerca en infermeria aplega 46 treballs en els guardons de MútuaTerrassa

MútuaTerrassa acollirà aquest dimarts la 31a edició del Premi d'Infermeria sota el lema "30 + 1: Donant veu a la ciència infermera". Aquest esdeveniment anual, que coincideix amb el Dia Internacional de la Infermeria, busca fer visibles els avenços en les cures i impulsar la recerca. En aquesta convocatòria s'han reunit 46 treballs, xifra que suposa l'increment de gairebé 10 obres respecte de la darrera edició.
Dels estudis presentats, 15 opten als guardons en la modalitat de comunicació oral i 31 hi concorren en la categoria de pòster. L'organització concedirà un primer premi i un segon premi per a les presentacions orals, a més d'un guardó per al millor pòster.
Les obres s'avaluaran en funció de la rellevància per a les ciències de la salut, la innovació, el rigor metodològic, la claredat i el caràcter multidisciplinari.
Reconeixement a 31 anys de trajectòria
L'agenda arrencarà a les 08.30 hores amb la benvinguda de la jornada per part de Miguel Ángel Molina, director Assistencial d’Infermeria de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT), Ingrid Duran, directora de Gestió Assistencial de l’Àmbit de Servei Sociosanitari i Elisenda Duque, cap assistencial d’Admissions i Consultoris d’Àptima Centre Clínic.
Tot seguit es projectarà el document audiovisual sobre la tasca dels professionals i, a les 08.45 hores, s'iniciarà l'exposició de les comunicacions orals, dividides en quatre taules sota la moderació de Mamen Nicolàs.
El moment central de la trobada arribarà a les 12.30 hores amb l'homenatge als 31 anys d'història del premi. L'acte distingirà de manera especial quatre professionals ja retirades que van ser precursores d'aquests guardons: Carmen del Solar, Esperança Domènech, Montse Mallofré i Ricard Camps. Posteriorment, es convidarà a pujar a l'escenari els guanyadors de les 30 edicions anteriors.
L'activitat clourà a les 15.30 hores amb el lliurament dels premis.
Els encarregats de donar aquests reconeixements seran Esteve Picola, director general de l'entitat; Yolanda Cuesta, directora gerent de la Fundació Assistencial Mútua Terrassa; i Ramon Ramells, director gerent de la Fundació Vallparadís. Al llarg de tot el dia, els pòsters es mantindran exposats en format digital a les instal·lacions de l'Edifici Docent perquè els assistents els puguin consultar.